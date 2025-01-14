الصداع الناتج عن اضطرابات ضغط الدم.. كيف تتعامل ومتى تلجأ للطبيب

كتبت إيناس البنا

يصاب الجميع بالصداع فى بعض الأوقات، ومعظمنا يعرف ما يعنيه الشعور بالصداع، ولكن هناك نوعا يختلف عن أنواع الصداع الأخرى وهو الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم، والذى يعد مشكلة شائعة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وفقا لموقع " eghealthcare"، ويمكن أن تتراوح شدته من خفيف إلى شديد ويؤثر على الأفراد من جميع الأعمار والجنسين.

ما هو الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم؟

ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي إلى جميع أنواع المشاكل الصحية، وفي حين أن العديد من هذه المشاكل خطيرة، فإن بعضها مخيف للغاية - مثل الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية.

ولكن هل تعلم أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب أيضًا الصداع؟ الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم هو أحد الأعراض الشائعة لارتفاع ضغط الدم، يحدث عندما تصبح الشرايين في دماغك ضيقة وصلبة، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

قد تتفاوت شدة هذه الصداع من خفيفة إلى شديدة، وقد يشعر بعض الأشخاص بألم خفيف خلف أعينهم، بينما يشعر آخرون بألم نابض في الصدغين، غالبًا ما يصاحب صداع ارتفاع ضغط الدم الغثيان والدوار وعدم وضوح الرؤية والحساسية للضوء، وقد تستمر هذه الأعراض لساعات أو أيام في المرة الواحدة.

رغم أن الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم شائع إلى حد ما، إلا أنه ينبغي دائمًا علاجه باعتباره حالة طبية طارئة، إذا كنت تعاني من صداع ناتج عن ارتفاع ضغط الدم لأكثر من أسبوع متواصل، أو إذا قرر طبيبك أنك تعاني من ارتفاع ضغط الدم دون ظهور أي أعراض أخرى (مثل عدم وضوح الرؤية)، فمن المهم طلب العلاج على الفور.

أسباب ومخاطر الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يكون الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم مؤلمًا، لكنه ليس مجرد ألم في رأسك، بل إنه يشكل أيضًا خطرًا حقيقيًا على صحتك.

فيما يلي بعض أسباب ومخاطر الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم:

ضغط دم مرتفع

عادة ما يحدث الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم، عندما تصبح الشرايين أضيق وأكثر صلابة بمرور الوقت، تصبح أقل قدرة على ضخ الدم عبر الجسم بشكل صحيح، وقد يؤدي هذا إلى زيادة الضغط داخل الجمجمة، مما يؤدي إلى الألم في قاعدة الجمجمة أو خلف إحدى العينين.

يمكن أن يؤدي ارتفاع الضغط أيضًا إلى انخفاض تدفق الدم إلى المخ، مما قد يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الدوخة أو الغثيان أو القيء، قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من عدم وضوح الرؤية أثناء نوبة الصداع الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم.

التاريخ العائلي

التاريخ العائلي هو أحد أكثر عوامل الخطر شيوعًا للإصابة بارتفاع ضغط الدم، إذا كان والداك أو أقاربك الآخرون يعانون من ارتفاع ضغط الدم، فهناك احتمال كبير أن تصاب به أيضًا.

كيفية الوقاية من الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم



اشرب كمية كبيرة من الماء

الماء ضروري للحفاظ على صحة أجسامنا وقدرتها على العمل بشكل سليم، فهو يساعد على تنظيم عملية التمثيل الغذائي، مما يعني أن أجسامنا ستكون قادرة على معالجة الطعام بكفاءة أكبر، كما أن شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل مستويات التوتر وتعزيز مستويات الطاقة طوال اليوم، مما قد يساعد في منع الصداع قبل أن يبدأ

احصل على قسط كاف من النوم

النوم ضروري للحفاظ على الصحة العقلية والجسدية، الحصول على قسط كافٍ من النوم يساعد في الحفاظ على عمل جسمك بأفضل حالاته حتى لا يواجه أي مشاكل في معالجة الطعام بشكل صحيح وتنظيم مستويات ضغط الدم طوال اليوم (مما قد يؤدي إلى الصداع).

الحفاظ على وزن صحي

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، فإن فقدان الوزن سيساعدك على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.

تجنب الملح

يتسبب الملح في احتباس الماء في الجسم ويسبب ارتفاع ضغط الدم، مما يؤدي إلى الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم، حاول تقليل كمية الملح التي تتناولها من خلال تجربة بعض الوصفات الجديدة التي تحتوي على كمية أقل من الصوديوم أو استخدام الأعشاب بدلاً من الملح، إذا كنت ترغب في استخدام الملح، فاستخدم ملح البحر أو ملح الهيمالايا الوردي - فهو أكثر صحة من ملح الطعام ولن يرفع ضغط الدم لديك كثيرًا.

التقليل من تناول الكافيين والسكر

إذا كنت تبحث عن منع الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم، فإن أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها هو تقليل تناول الكافيين والسكر، الكافيين منبه يعمل على رفع ضغط الدم، لذا إذا كنت تشرب القهوة أو الشاي كل يوم، فقد يساهم ذلك في إصابتك بارتفاع ضغط الدم.

وبالمثل، يعتبر السكر سببًا معروفًا لارتفاع ضغط الدم. إذا كنت تستهلك أكثر من ثلاث ملاعق صغيرة من السكر المضاف يوميًا، فهذا أكثر مما يستطيع جسمك تحمله.

تناول الأطعمة الصحية

يعد تناول الأطعمة الصحية أحد أفضل الطرق للوقاية من الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم، إذا كنت ترغب في خفض ضغط الدم، فعليك أن تحاول تناول المزيد من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، ستساعد هذه الأطعمة في الحفاظ على الأوعية الدموية صافية وصحية.

من المهم أيضًا التأكد من حصولك على كمية كبيرة من الكالسيوم في نظامك الغذائي، يساعد الكالسيوم على استرخاء العضلات المحيطة بالأوعية الدموية، وبالتالي لا تتقلص كثيرًا عندما تحتاج إليه، كما يساعد هذا في تقليل الصداع المرتبط بارتفاع ضغط الدم!

متى يجب عليك الاتصال بالطبيب



إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية، فقد يكون الوقت قد حان لاستدعاء الطبيب:

• يصاحب صداعك غثيان أو قيء

• تعاني من عدم وضوح الرؤية أو حساسية الضوء أثناء الصداع

• لديك أعراض أخرى مثل الضعف أو الارتباك أو التعب أو فقدان التوازن

• صداعك شديد لدرجة أنه يصعب عليك القيام بوظيفتك

• تعاني من الصداع بشكل منتظم