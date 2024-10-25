علامات الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم ونصائح لتخفيف الأعراض

كتبت إيناس البنا

الصداع يحدث نتيجة لأسباب مختلفة، منها الإجهاد والصداع النصفي والتهابات الجيوب الأنفية وإجهاد العين ومشكلات الأسنان ووضعية الجسم السيئة، كذلك فإن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الصداع.

وفقا لموقع OnlyMyHealth، نلقى الضوء على الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم، وعلاماته، وطرق إدارته والوقاية من الحالة.

ما هي أسباب الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم؟

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم المزمن غالباً ما يشكون من الصداع المتكرر، وهو ناتج عن زيادة الضغط داخل الجمجمة، وارتفاع ضغط الدم هو عندما يكون الضغط في الأوعية الدموية مرتفعًا جدًا، وتحديدًا 140/90 ملم زئبق أو أعلى، ويحدث عندما تكون قوة الدم ضد جدران الشرايين مرتفعة باستمرار.

ويمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم في حدوث العديد من التغيرات الفسيولوجية، بما في ذلك الالتهاب وإطلاق بعض المواد الكيميائية التي تجعل الأعصاب أكثر حساسية للألم.

كيفية التعرف على الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم

نظرًا لوجود أنواع مختلفة من الصداع، فقد يكون من الصعب التمييز بين صداع ارتفاع ضغط الدم وأشكال الصداع الأخرى، ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم قد يكون مختلفًا تمامًا عن الصداع العادي، وخاصة من حيث الأعراض.

ويشير التقرير إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم يشكون من ألم شديد أو نابض عادة في مؤخرة الرأس أو الرقبة، ويزداد الألم سوءًا مع بذل الجهد أو الإجهاد، وقد يعاني الأشخاص المصابون بالصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم أيضًا من حساسية للضوء أو الصوت، وربما الغثيان، وقد يتراوح الألم من متوسط إلى شديد في شدته.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية تشير التقديرات إلى أن 46% من البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يدركون إصابتهم بهذه الحالة، ومن ثم، فإن الفحص المنتظم له أهمية قصوى.

كيفية تقليل الصداع المرتبط بارتفاع ضغط الدم

يمكن أن تلعب تغييرات نمط الحياة دورًا حاسمًا في تحسين مستويات ضغط الدم وتقليل الأعراض المرتبطة به، مثل الصداع.

اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة منخفضة من الملح فحسب، ويحتوي كذلك على نسبة عالية من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، سيساعد بشكل كبير في خفض ضغط الدم المرتفع، مما سيحد بدوره من عدد نوبات الصداع التي يعاني منها الشخص وشدتها.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، م