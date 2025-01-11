5 أطعمة أساسية للماميز يجب إضافتها لوجبات طفلك يوميًا

كتبت مروة هريدى

إن تناول نظام غذائي صحي أمر بالغ الأهمية لتعزيز نمو طفلك، كما أن خطر إصابة طفلك بأمراض مزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسمنة والعديد من أنواع السرطان، ينخفض إذا تناول طعامًا صحيًا خاصة خلال السنوات الأولى من عمره، لذلك يجب على الأطفال تناول الكمية المناسبة من العناصر الغذائية لموازنة احتياجاتهم من الطاقة والنشاط البدني من أجل البقاء بصحة جيدة والحفاظ على وزن صحي، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 أطعمة أساسية يجب إضافتها للنظام الغذائى لطفلك بشكل يومى:

منتجات الألبان

نظرًا لكونها مصدرًا رائعًا للكالسيوم، فإن منتجات الألبان تعد غذاءً رائعًا لنمو عظام وأسنان طفلك، ولكن ما قد يفاجئك هو أنها تساعد أيضًا في التحكم في ضغط الدم والوزن بجانب الحفاظ على صحة القلب، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن المنتجات مثل الحليب والجبن والزبادي غنية بالمعادن الأساسية مثل الكالسيوم والبروتين والدهون الجيدة وتتمتع بالعديد من الفوائد الصحية المهمة للغاية.

البروتين الخالي من الدهون

البروتين هو اللبنة الأساسية لأجسامنا وخاصة الأطفال في مرحلة النمو، لذلك فإن تناول كمية كافية من البروتين أمر بالغ الأهمية لتعزيز صحتهم، بغض النظر عما إذا كانوا يطورون عضلاتهم أو أدمغتهم أو أي أنسجة أخرى، فالبروتين مهم جدًا في وجبات طفلك ليس فقط في الغداء والعشاء ولكن في وجبة الإفطار أيضًا، ولزيادة مدخول طفلك من البروتين في الصباح، من الممكن إضافة الزبادي اليوناني أو البيض في وجبة الإفطار، وذلك للحفاظ على إمداد طفلك بالبروتين طوال اليوم، ويمكن أيضًا تقديم وجبات خفيفة غنية بالبروتين مثل الحمص وزبدة الجوز واللوز أو غيرها، كما تعد الأسماك والدواجن واللحوم الخالية من الدهون مصادر ممتازة للبروتين، كما توفر الأطعمة النباتية مثل التوفو والفاصوليا والبازلاء الألياف أيضًا.

الفواكه

تعمل مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الحيوية الموجودة في الفواكه على تعزيز وظائف المناعة والصحة بشكل عام، فالحمضيات، مثل البرتقال والفراولة، غنية بفيتامين سي، الذي يساعد الجسم على امتصاص الحديد ويقوي جهاز المناعة، كما يوفر التفاح والموز والتوت مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، مثل مضادات الأكسدة والألياف والبوتاسيوم، ويمكن إعطاء الأطفال مجموعة واسعة من العناصر الغذائية عن طريق تضمين الفواكه المختلفة في وجباتهم الأساسية والخفيفة على حدٍ سواء.

الحبوب الكاملة

مثل حبوب الإفطار والشوفان والشعير وغيرها من الأطعمة المصنوعة من الحبوب، يجب إضافتها إلى وجبات طفلك فهى تمدهم بالطاقة التي يحتاجون إليها بفضل ما تحتويه هذه الأطعمة على عناصر غذائية مفيدة للنمو والتعلم كما تمنحه طاقة مستدامة وشعورًا بالشبع لفترة أطول.

الخضروات

تعتبر الخضروات مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن والألياف والمركبات النباتية المفيدة، حيث أن بعض الخضروات غنية بالبيتا كاروتين والكاروتينات الأخرى التي يحولها الجسم إلى فيتامين A النشط، مثل الطماطم والبطاطا الحلوة والجزر والقرع، ويعتبر فيتامين A ضروريًا للحفاظ على صحة الجلد والعينين، وكذلك لنمو وحماية الجسم، لذلك شجعِ طفلك على تجربة تناول الفاكهة والخضروات إذا كان يرفض تناولها، وفكرِ في طرق مبتكرة لتقديم الفاكهة أو الخضروات إذا استمر طفلك في رفضها.

أما بالنسبة للأطعمة التي يجب الحد منها في النظام الغذائي لطفلك، تشمل الكعك والبسكويت والحلويات واللحوم المصنعة والبيتزا ورقائق البطاطس والوجبات الخفيفة المقلية والآيس كريم والأطعمة المالحة والمشروبات الغازية المحلاة بالسكر والمشروبات الغازية.