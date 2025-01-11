صالون الأدب ودوره في تشكيل الوعي الثقافي ضمن نقاشات قصور الثقافة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية وثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، في إطار برنامج وزارة الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة عن" صالون الأدب ودوره في تشكيل الوعي الثقافي "أوضح وليد الضوى مدرس لغة عربية بمدرسة حاجر العديسات وعضو بنادي أدب الطود تعريف الصالونات الأدبية، والصالونات الأدبية نافذة فكرية لاستقطاب الموهوبين، وأهمية الصالونات الأدبية للموهوبين، وانتشارها يدل على تطور الحركة الأدبية وازدهارها، ودورها في تحقيق الحوار الهادف وكيفية تعزيزه بالمجتمع، وذلك ضمن نشاط صالون الأدب بالقصر.

قدم قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "تكنولوجيا المعلومات وذوى الاحتياجات الخاصة" ألقاها العادلى حسان وكيل ثقافى بمعهد فتيات القرنة الأزهري موضحا من هم ذوى الاحتياجات الخاصة ،وأنواع فئات ذوى الاحتياجات الخاصة، وتكنولوجيا المعلومات لذوي الاحتياجات الخاصة، ووسائل تكنولوجيا المعلومات لذوى الاحتياجات الخاصة.

واستمرار لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير بعنوان" مزاد للبحر"، وبجانب ذلك أعد القصر عرض إنشاد ديني للمنشد يحيى بحر بعنوان "سقاني رسول الله راح وداده"، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية "الفن السريالي" نفذتها صفاء حسن مستخدمة ورق الكانسون وألوان زيت، وأعد المركز الحضري ورشة فنون تشكيلية نفذها عبد الرحمن عوض الله، وكذلك نفذ قصر ثقافة الطارف ورشة فنون تشكيلية رسم كاريكاتير نفذها حسن رفاعي.

فيما أعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، بقصر ثقافة حوض الرمال ورشة حكي قصة "لولو الغيورة" لدار النشر لقصص الطفل سردتها ريم محمد، وفي إطار اهتمامنا بالمواهب وتنميتها قدم قصر ثقافة الطود ورشة اكتشاف مواهب من رواد القصر، متمثلة مع الموهبة إيمان سيد في المدح، وإبتهال عبد المنعم في الغناء، محمد إسماعيل في الشعر، سمر محمود وأمل علي في الإنشاد الديني، وأعد قصر ثقافة الطود مسابقة ثقافية واختبر معلوماتك لرواد القصر أدارتها فاطمة ماهر.



جانب من الورش لدعم الأطفال فى الأقصر



صالون الأدب ودوره في تشكيل الوعي الثقافي ضمن نقاشات قصور الثقافة