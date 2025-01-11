ثقافة الأقصر تحتفل بيوم الثقافة المصرية بمعرض فنى وورش فنون تشكيلية

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بالتزامن مع احتفالات وزارة الثقافة، بيوم الثقافة المصرية، لتكريم رموز الثقافة الذين ساهموا فى إثراء الحياة الثقافية والإبداعية، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وتضمنت الاحتفالية معرض فني ضم لوحات فنية لرواد قصر ثقافة العوامية لفئات عمرية مختلفة وأشغال يدوية لفن الديكوباج والرسم على الفخار، ومعرض حرف بيئية تضم مشغولات الكليم والخيامية والإكسسوارات، بجانب ذلك أعدت ورشة فنية بعنوان" الرسم على الوجه" تنفيذ أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر.

كما أعدت أمسية شعرية للشاعر شعبان شلبي، وكلمة الشاعر سيد صدقي عن الثقافة المصرية أشار فيها أن مصر تمتلك ثقافة عمرها آلاف السنين من التاريخ المسجل، وكانت مصر القديمة من أوائل الحضارات في الشرق الأوسط وأفريقيا ولآلاف السنين حافظت مصر على ثقافة فريدة من نوعها ومعقدة ومستقرة والتي أثرت على الثقافات اللاحقة.

واختتم الحفل بعرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية وقدمت العديد من الأغاني منها "زينة، كوكتيل وطني، تعيشي يا بلدي، لو عيشتى بعدى، على حسب وداد قلبى" بحضور لفيف من الأدباء والشعراء والشخصيات العامة، والحفل نفذ بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، ضمن فعاليات فنية مكثفة تقدمها هيئة قصور الثقافة بجميع المحافظات تزامنا مع يوم الثقافة وتكريم رموز الفن والإبداع.

وكان قد افتتح، الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة فعاليات يوم الثقافة المصرية المخصص لتقدير رموز مصر الإبداعية، كما أنه يومًا للوفاء لمن فقدناهم خلال عام 2024، وذلك بحضور أسرهم ومحبيهم، كما شهدت فعالية يوم الثقافة احتفالية كبرى، من إخراج الفنان الكبير خالد جلال، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



ثقافة الأقصر تحتفل بيوم الثقافة المصرية بمعرض فنى



ثقافة الأقصر تحتفل بيوم الثقافة المصرية