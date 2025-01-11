بعد الثلوج والأمطار.. شمس الشتاء تزين سماء شمال سيناء "فيديو"

شمال سيناء- محمد حسين

شهدت شمال سيناء ظهور للشمس مجددا بعد ليلة من سقوط أمطار تخللها سقوط ثلوج في مناطق وسط سيناء.

وتشهد شمال سيناء موجة طقس متقلب كان نهاره اليوم رياح وسطوع الشمس وارتفاع أمواج البحر دفع السلطات المختصة لإغلاق ميناء العريش امام حركة الملاحة لحين تحسن الاحوال الجوية.

وتعرضت مناطق بشمال سيناء لسقوط امطار خفيفة ومتوسطة تخللها سقوط حبات برد.

وقال اهالي بمناطق وسط سيناء انه خلال الساعات الماضية سقطت ببعض المناطق حبات برد لعدة دقائق كست وجه الارض باللون الابيض.

وشهدت مناطق العريش والشيخ زويد صباح اليوم سقوط امطار خفيفة ومتوسطة.

وتشهد محافظة شمال سيناء في الوقت الحالي حالة من التقلبات الجوية، واعلنت محافظة شمال سيناء أن الأجهزة المعنية على استعداد تام لمتابعة تطورات الأحوال الجوية في المحافظة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة.

يُذكر أن محافظة شمال سيناء كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تفعيل خطة متكاملة للتعامل مع التغيرات المناخية، تضمنت تجهيز فرق العمل والمعدات اللازمة لمواجهة تداعيات الأمطار والسيول. وتتابع المحافظة الوضع عن كثب من خلال تقارير دورية تصدرها غرف العمليات، لضمان اتخاذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة المحافظة لتعزيز مستوى الجاهزية لمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على سلامة المواطنين، مع التأكيد على أن جميع الجهات المعنية تعمل بشكل منسق لتقديم أفضل الخدمات في ظل هذه الظروف.