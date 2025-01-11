الأزمات القلبية في الشتاء وطرق الوقاية.. هل يؤثر الطقس البارد على الشرايين

كتبت فاطمة خليل

يحمل الشتاء العديد من التهديدات المحتملة لمرضى القلب، والتي قد تتحول إلى مميتة، فى هذا التقرير نتعرف على تأثير الطقس البارد على صحة القلب، وطرق الوقاية وكيف يؤثر على الشرايين، بحسب موقع medica.

كيف يؤثر الطقس البارد على قلبك؟

في الشتاء، يضطر قلبك إلى العمل بجهد مضاعف لضخ الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم لإبقائك دافئًا، بينما تتسبب درجات الحرارة الباردة في انقباض الشرايين، ما يحد من تدفق الدم ويقلل من إمداد عضلات القلب بالأكسجين، ونتيجة لهذا، تكون فرص الإصابة بجلطات الدم والإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية أعلى خلال الشتاء.



بالإضافة إلى ذلك، عندما تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض، يبدأ ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الارتفاع، ما يعرضك لخطر متزايد للإصابة بنوبة قلبية.



فيما يلي بعض الحالات التي قد يتعرض فيها الشخص لمجموعة من أمراض القلب والأوعية الدموية:

الإرهاق

إن ممارسة الجري أو المشي السريع في الطقس البارد القاسي قد يؤدي إلى بذل مجهود، وبالتالي زيادة الطلب على الأكسجين للقلب، وقد لا يكون الأشخاص الذين يعانون من انسداد الشرايين مهيئين لمثل هذه الأنشطة الشاقة في الهواء الطلق.

التعرض للبرد

قد يؤدي التعرض المفاجئ للبرد إلى انقباض الأوعية الدموية، ما يعيق تدفق الدم ويؤدي إلى تحول الجلد إلى اللون الأزرق بسبب الانخفاض الحاد في مستويات الأكسجين، ومن المعروف أن الشخص في هذه الحالة يعاني من نوبة تشنج وعائي.

ارتفاع درجة الحرارة

على الرغم من أن ارتداء الملابس الدافئة أمر مهم للحفاظ على دفء جسمك في الشتاء، حاول تجنب أداء التمارين الشاقة بملابس ثقيلة ودافئة، هذا مهم لأن جسمك سيحتاج إلى إطلاق الحرارة عندما ترتفع درجة حرارتك، يمكن أن يمنع ارتداء الكثير من الملابس الدافئة حدوث ذلك ويتسبب في تمدد الأوعية الدموية، وقد يؤدي هذا إلى انخفاض ضغط الدم بشكل كبير، ما يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية.

الإنفلونزا

يمكن أن تؤدي الأنفلونزا الموسمية أيضًا إلى نوبة قلبية لدى المرضى المعرضين للخطر. تؤدي الحمى الناتجة عن الأنفلونزا إلى تسارع ضربات القلب، ما يزيد من الطلب على الأكسجين، وقد ينخفض ضغط الدم أيضًا إلى ما دون المعدل الطبيعي بسبب الجفاف، ما يقلل مرة أخرى من إمداد عضلة القلب بالأكسجين، ويمكن أن يؤدي نقص إمدادات الدم إلى نوبة قلبية في الشتاء.

ما هى أمراض القلب الشائعة فى فصل الشتاء؟

مرضى القلب معرضون للإصابة بالأمراض القلبية التالية خلال فصل الشتاء:

انخفاض حرارة الجسم

يشير هذا إلى حالة طبية يفقد فيها الجسم الحرارة بشكل أسرع ما يمكنه توليده، ويؤدي انخفاض حرارة الجسم إلى انخفاض درجة حرارة الجسم إلى ما دون النطاق الطبيعي.

تشمل علامات انخفاض حرارة الجسم ما يلي

ارتعاش

التعب والإرهاق

النعاس

كلام غير واضح

ذبحة



الذبحة الصدرية هي في حد ذاتها أحد أعراض مرض الشريان التاجي، والذي يحدث عندما لا يتلقى القلب كمية كافية من الدم المؤكسج، وبسبب تدفق الدم المحدود في الشتاء، قد يعاني الشخص من الذبحة الصدرية.

تشمل أعراض الذبحة الصدرية ما يلي:

ألم في الصدر وعدم ارتياح يستمر لعدة دقائق

ضغط شديد في الصدر

ضيق أو ثقل في الصدر

التعرق وضيق التنفس

نصائح للحفاظ على صحة القلب في الشتاء

فيما يلي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لرعاية قلبك في فصول الشتاء القاسية:



ابق في المنزل في الأيام الباردة وحافظ على دفء منزلك.

حافظ على نشاطك، وتحرك بشكل أكثر حتى عندما لا تقوم بتمارين شاقة.

ارتدِ طبقات رقيقة ودافئة من الملابس عند الخروج.

تناول وعاءً دافئًا من الحساء أو المرق لتدفئة نفسك.

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا يتكون من الخضار الورقية والفواكه الموسمية والحبوب الكاملة والدهون الصحية وما إلى ذلك.

التقليل من تناول المشروبات الغازية.

أقلع عن التدخين إذا لم تفعل ذلك بعد.



إن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتناول الطعام الصحي، والحفاظ على نمط حياة صحي، من شأنه أن يساعد على تحسين صحة قلبك ليس فقط خلال فصل الشتاء ولكن في جميع الفصول.



قد يتسبب الطقس البارد في مشاكل لقلبك. وقد تتطلب بعض الحالات القلبية علاجًا طارئًا. لذا، فمن الأفضل الانتباه إلى الأعراض واستشارة الطبيب على الفور. قد يكون التأخير في التشخيص والعلاج قاتلًا أو يزيد من خطر حدوث مضاعفات.