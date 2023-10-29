اليوم العالمى للسكتة الدماغية.. 7 عوامل تزيد من خطر الإصابة

كتبت رانيا عامر

يحتفل العالم في يوم 29 أكتوبر من كل عام باليوم العالمى للسكتة الدماغية، للتوعية بهذا المرض، فالسكتة الدماغية تحدث عندما تنقطع إمدادات الدم عن جزء من الدماغ أو تنخفض، ما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين، والعناصر المغذية، وتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق، وفقًا لما أكده الدكتور خالد سلام أستاذ أمراض المخ والأعصاب بطب بنها .

وقال استشاري المخ والأعصاب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة، والعلاج الفوري أمر بالغ الأهمية، ويمكن للعلاج المبكر أن يقلل من تلف الدماغ والمضاعفات الأخرى.

أعراض السكتة الدماغية ما يلي

1.مشكلة في التحدث وفهم ما يقوله الآخرون، ربما تشعر بالاضطراب أو تتحدث بكلمات غير واضحة أو تواجه صعوبة في فهم الكلام.

2. شلل أو خدر بالوجه أو الذراع أو الساق، وغالبًا ما يحدث ذلك في جانب واحد من الجسم، وفى تلك الحالة حاول رفع ذراعيك الاثنين فوق رأسك في نفس الوقت، إذا بدأت إحدى ذراعيك بالسقوط، فربما تكون مصابًا بسكتة دماغية.

3. مشاكل في الإبصار في عين واحدة أو كلتا العينين، قد تشعر فجأة بتغيم الرؤية أو رؤية سوداء بإحدى العينين أو كلتيهما، أو ربما تشعر برؤية مزدوجة.

4.قد تشير الإصابة بصداع مفاجئ وشديد، قد يكون مصحوبا بالقيء، أو الدوار أو تغير في الوعي، إلى أنك مصاب بسكتة دماغية.

5.صعوبة في المشي، قد تتعثر أو تفقد اتزانك. قد تشعر أيضا بدوار مفاجئ أو فقدان في التناسق بين الأطراف.

عوامل تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

1.ارتفاع ضغط الدم.

2.تدخين السجائر أو التعرض للتدخين السلبي.

3.ارتفاع مستوى الكوليسترول.

4.داء السكرى.

5.انقطاع النفس الانسدادى النومي.

6.المرض القلبي الوعائي، بما في ذلك فشل القلب أو عيوب القلب أو عدوى القلب أو اضطراب النظم القلبي، مثل الرجفان الأُذيني.

7.تاريخ شخصي أو عائلي من السكتات الدماغية أو النوبات القلبية .

كما أوضح الدكتور خالد، بأن الفئة العمرية من 55 عاما الأكثر عرضة لخطر السكتة الدماغية من أولئك الأصغر سنا، مشيرا الى أن الرجال يتعرضوا لخطر السكتة الدماغية أكثر من النساء، عادة ما تكون النساء أكبر سنا عندما يصبن بالسكتات الدماغية، وهن أكثر عرضة للوفاة بالسكتات الدماغية من الرجال.