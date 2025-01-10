فوائد عصير الجوافة فى الشتاء.. يعزز الهضم ويحمى بشرتك من الجفاف

كتبت مروة محمود الياس

عصير الجوافة أفضل وأهم العصائر الطبيعية التي تحتوي على نسبة قليلة من السكريات فضلا عن كونها من أفضل المرطبات في فصل الشتاء لأنها تحفظ الجسم حينها من الجفاف، وتساعد على ترطيب جيدا وفقا للتقرير نشر في موقعreal fruit power .

فوائد عصير الجوافة



ـ عصير الجوافة مفيد وصحي وغني بالمغذيات الطبيعية ومعززات الصحة العامة، كما أنه قادر على تعزيز المزاج وتحسينه.

ـ عصير الجوافة به الكثير من مضادات الأكسدة الصحية التى تحسن الصحة العامة.

ـ مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهابات وغثيان في المعدة.

ـ يحتوي على الألياف التي تساعد على تقليل التقلصات المعوية والغازات.

ـ يعزز من تحسين مرونة وترطيب الجلد.

ـ يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل التجاعيد وزحف الشيخوخة .

ـ يحتوي على فيتامين سي الذي يساعد على توحيد لون الجلد.

ـ يقلل الالتهابات الجلدية والندبات والعلامات.

ـ يحتوي على فوائد عديدة للمعدة والأمعاء فهو يحسن من عملية التمثيل الغذائي.

ـ مضاد للبكتيريا والفيروسات والفطريات التي تزيد في فصل الشتاء.

ـ يحتوي على فيتامينات ومعادن ومقويات صحية تساعد على تحسين وظيفة الخلايا المناعية.

أ يحتوي على الألياف التي تساعد على تعزيز الحركة الهضمية.