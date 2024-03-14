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مسلسل كامل العدد +1.. دور زيت القرنفل في علاج الالتهابات الجلدية

الخميس، 14 مارس 2024 06:00 م
مسلسل كامل العدد +1.. دور زيت القرنفل في علاج الالتهابات الجلدية مسلسل كامل العدد +1
كتبت فاطمة ياسر

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مسلسل كامل العدد +1 من مسلسلات رمضان 2024 والذى يعرض على شاشات المتحدة، شهدت أحداثه مواقف اجتماعية من حياتنا اليومية منها ظهور "حباية" فى وجه ابنة صديقة دينا الشربينى فى المسلسل لتقوم ميمي جمال باقتراح أحد العلاجات المنزلية، وفى هذا التقرير نتعرف على فائدة زيت القرنفل في علاج الالتهابات الجلدية.

يعد زيت القرنفل أحد المكونات الطبيعية  التي تساعد بشكل ملحوظ في علاج العديد من الأمراض،  حيث  يمكن استخدامه في العناية بالبشرة، وقد يعالج العديد من المخاوف المتعلقة بالبشرة، من حب الشباب إلى الحكة إلى البقع الداكنة إلى الالتهابات الجلدية، ولذا يعتبر حلا أمثل في مشكلة ابنة صديقة دينا الشيربيني في مسلسل كامل العدد +1

ما هي فوائد زيت القرنفل للبشرة؟
 

- زيت القرنفل يخفف من الجفاف والحكة
 

يمكن لبعض الأمراض الجلدية أن تترك الجلد جافًا ومثيرًا للحكة. قد يساعد زيت القرنفل في علاج التهاب الجلد التأتبي، وهي حالة تسبب جفاف وحكة في الجلد، وفقًا لدراسة أجريت عام 2023 ونشرت في مجلة جامعة بني سويف للعلوم الأساسية والتطبيقية .

- قد يعالج حب الشباب
 

 بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا والمطهرة، يساعد زيت القرنفل على قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب. يحتوي هذا الزيت العطري على الأوجينول، وهو مركب يساعد في علاج حب الشباب.

- يقلل التجاعيد
 

يساعد زيت القرنفل على تقليل ترهل الجلد والتجاعيد. الاستخدام المنتظم لهذا الزيت العطري يزيد من الدورة الدموية وهو أمر مهم للبشرة الصحية. إذا لم يتم توزيع الدم بشكل جيد، فسيكون نقل العناصر الغذائية إلى خلايا الجلد أقل كفاءة. وهذا يمكن أن يؤثر سلبا على إنتاج الكولاجين، وهو أمر ضروري لمنع ظهور التجاعيد.

- قد يؤدي إلى تلاشي البقع الداكنة
 

 زيت القرنفل يساعد في التخلص من البقع الداكنة والعيوب التي يخلفها حب الشباب. تساعد خصائصه المقشرة في إزالة خلايا الجلد الميتة وضمان لون بشرة متساوٍ.

- خفف من الالتهابات الجلدية
 

يحتوي زيت القرنفل على خصائص مسكنة تساعد في تخفيف الألم أو الانزعاج. عند تطبيقه موضعيًا، قد يوفر الراحة من تهيج الجلد الطفيف أو لدغات الحشرات أو اللسعات.

-  يمنع الشيخوخة المبكرة
 

يمكن أن يساعد زيت القرنفل، كونه غنيًا بمضادات الأكسدة، في تحييد الجذور الحرة. يمكن أن تساهم الجذور الحرة في الشيخوخة المبكرة وتلف خلايا الجلد. قد تساعد الخصائص المضادة للأكسدة لزيت القرنفل في حماية البشرة من الإجهاد التأكسدي.

 







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