فلسطين تستنكر فشل المجتمع الدولى فى إجبار الاحتلال على تطبيق الشرعية الدولية

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عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن استنكارها الشديد لاستمرار فشل المجتمع الدولي في تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإجبار دولة الاحتلال على تنفيذها، وطالبت بوقف حرب الإبادة وحماية حياة المدنيين الفلسطينيين باعتبارهم رأس المال الوطني والإنساني الأهم.

وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الخميس- أنه "بالرغم من المناشدات الدولية التي تصدر عن الدول والمنظمات المختصة والأوامر التي صدرت عن محكمة العدل الدولية، والقرارات الأممية المختلفة التي تطالب بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، تواصل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال عرقلة وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية إلى شعبنا في قطاع غزة رغم شحها، لتبقى حياة أكثر من مليوني فلسطيني رهينة للمخططات والابتزازات السياسية على سمع المجتمع الدولي وبصره على مدار 461 يوماً، تعمقت خلالها الإبادة وأساليب التهجير والكارثة الإنسانية، وفرضت عليهم دائرة موت محكمة بالقصف والنزوح والتجويع والحرمان من أبسط حقوق الإنسان".