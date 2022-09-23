لتسريع فقدان الوزن.. 6 بدائل صحية تجعل رحلتك أسهل لإنقاص وزنك

كتبت إيناس البنا

يعد النظام الغذائي من أهم عامل عندما يتعلق الأمر بالصحة بشكل عام وفقدان الوزن خاصة، من تناول الطعام بشكل صحيح إلى التمرين وما إلى ذلك، هناك الكثير الذي يجب على الشخص القيام به من أجل التخلص من الكيلوجرامات الزائدة وتقليص محيط الخصر بشكل طبيعي.

ومع ذلك في الوقت الذي يعتمد فيه معظم الناس على الأطعمة المصنعة والمعبأة والمحفوظة، فإن أفضل طريقة فقدان الوزن مع النظام الغذائي هو استبدال بعض البدائل من الأطعمة الصحية الأكثر الأمانًا بالنوعيات المحفوظة، وذلك وفقا لتقرير موقع " timesnownews"

استبدال الصودا بماء الليمون

المشروبات الغازية مليئة بالسكر والنكهات الاصطناعية والمحليات والمواد الكيميائية الضارة حيث تقد مفقط سعرات حرارية فارغة، البديل الأكثر أمانًا هو ماء الليمون، وهو مشروب يحفز الجسم التمثيل الغذائي ويسرع من فقدان الوزن.

الفشار بدل من رقائق البطاطس

أثناء مشاهدة فيلم أو خلال ساعات العمل، من الطبيعي أن يتوق الإنسان لتناول وجبة خفيفة - وخيار الانتقال الأسهل للجميع هو حزمة من رقائق البطاطس، ومع ذلك ، كبديل أكثر أمانًا ، يمكن للشخص أن يحاول تناول الفشار، فهي تحد من الشهية وتتحكم في تناول السعرات الحرارية أيضًا.

زيت الزيتون بدل من الزبدة

يُقصد بتوست الإفطار أن يحتوي على بعض الزبدة ومع ذلك، يمكن أن يكون الطعام المحمّل بالصوديوم ضارًا لمرضى ارتفاع ضغط الدم، ناهيك عن محتوى الدهون، بدلاً من ذلك ، اختر خيارًا يحتوي على الدهون الصحية مثل زيت الزيتون.

الفاكهة الكاملة بدلا من عصير الفاكهة

تحتوي الفاكهة الكاملة على الألياف والعناصر الغذائية الأساسية - وهو شيء تحرم العصائر منه، لذلك ، يُنصح باختيار الخيار الأخير بدلاً من ذلك.

البطاطس المخبوزة بدلاً من المقلية

وجبة البرجر غير مكتملة بدون طبق جانبي من البطاطس المقلية، ومع ذلك ، لا نوصي بأي منهما لفقدان الوزن، فالبديل الأكثر أمانًا هو شرائح البطاطس المخبوزة مع سعرات حرارية أقل ودهون أقل.

الزبادي اليوناني بدل الكريمة الحامضة الدهنية

يعتبر الزبادي في أي يوم بديلاً صحيًا للقشدة الحامضة لأن هذا الطعام يحتوي على الكثير من الكالسيوم والبروتينات والدهون الصحية.