7 فوائد للسباحة أبرزها تحسين صحة القلب والعظام

كتبت إيناس البنا

تساعد السباحة فى تشكيل الجسم بطرق متعددة، حيث تعمل على إشراك الجسم بالكامل، ما يوفر تمرينًا لكامل الجسم يستهدف مجموعات العضلات المختلفة، ويساعد على تناسق وتقوية العضلات، خاصة الذراعين والكتفين والظهر والساقين.

ووفقا لموقع healthline تعزز السباحة صحة القلب والأوعية الدموية، وتساعد فى إدارة الوزن واللياقة البدنية بشكل عام، وتزيد من سعة الرئة وتحسن الدورة الدموية وتحرق السعرات الحرارية، ما يساهم فى تحسين اللياقة البدنية وإدارة الوزن بشكل عام.

والسباحة عبارة عن تمرين منخفض التأثير على المفاصل مقارنة بالأنشطة مثل الجرى أو التدريبات عالية الكثافة، وهذا يجعلها مناسبة للنساء اللاتى يبحثن عن شكل متناسق.

وارتبطت السباحة المنتظمة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكن أن تساعد فى خفض ضغط الدم، وتحسين مستويات الكوليسترول، وتقليل الالتهاب، وكلها تساهم فى تحسين صحة القلب.

وتتطلب السباحة تنسيقًا مناسبًا للجسم، ما قد يساهم فى تحسين صحة القلب، وللحصول على وضعية أفضل، لتحقيق أقصى قدر من الفوائد لكل من تشكيل الجسم وصحة القلب، من المهم الحفاظ على روتين ثابت للسباحة، وزيادة كثافة أو مدة السباحة تدريجياً، والتركيز على التقنية المناسبة.

فيما يلى قائمة بالفوائد الصحية التى يمكن أن يجنيها جسمك من السباحة بانتظام..

تمرين ممتاز لكامل الجسم

يقوى العضلات

تمرين منخفض التأثير

يعزز صحة القلب

يزيد المرونة

يحسن صحة العظام

يساعد على الصحة العقلية

هل السباحة جيدة لخسارة الوزن؟

تعتبر السباحة تمرينًا ممتازًا لأى شخص يبحث عن طريقة صحية لفقدان الوزن، هل يمكن أن تساعد السباحة فى إنقاص الوزن فقط؟ لفقدان الوزن بالسباحة سوف تحتاج إلى اتباع نظام غذائي ينقص السعرات الحرارية.