اليوم السابع
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نوفمبر المقبل بدء جنى 2000 فدان من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات

الأحد، 08 سبتمبر 2024 06:00 ص
نوفمبر المقبل بدء جنى 2000 فدان من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات القطن قصير التيله
كتب عبد الحليم سالم

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تبدأ عملية جنى الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات خلال شهر نوفمبر المقبل، نظرا للتأخر فى عملية الزراعة، نظرا  لتعرض شرق العوينات للعواصف والسيول والأمطار ودرجات الحرارة العالية فى الفترة السابقة لعملية الزراعة وبعد الزراعة .

وقامت وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بزراعة 2250 فدانا فقط الموسم الجارى بدلا من 5 آلاف فدان مستهدفة، حتى تتمكن شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس من تمويل المشروع، كما تم استيراد حصادة جديدة لتضاف إلي حصادتين فى الموقع للاسراع بحصاد وجنى الأقطان حتى لا تتأخر.

يشار أن عملية الزراعة تمت في الفترة من نهاية مايو إلى بداية يونيو، وأظهرت مؤشرات الزراعة بإشراف خبير زراعة الأقطان في المناطق الصحراوية الدكتور سعيد عبد التواب، أن عملية الإنبات جيدة لكافة المساحة شرق العوينات، مما يبشر بنتائج جيدة .

 







قصير التيلة

القطن

القطن قصير التيلة

شرق العوينات

قطاع الاعمال العام




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