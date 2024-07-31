خبير اقتصادى: التوسع فى زراعة القطن قصير التيلة يوفر 2 مليار دولار سنويا

كتب عبد الحليم سالم

كشف أشرف بدوى، خبير صناعة الغزل، أن مصانع الغزل والنسيج والملابس هى المستفيد الأكبر من التوسع فى زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات وتوشكى.

وتم زراعة مساحة تبلغ نحو 2000 فدان فى شرق العوينات ومساحة 250 فدان فى منطقة توشكى خلال الموسم الجارى من القطن قصير التيلة .

أضاف أشرف بدوى لـ "اليوم السابع" أن التوسع فى الزراعة يوفر نحو 2 مليار دولار سنويا عبارة عن واردات من الخارج من الأقطان ومنسوجات وأقمشة وغزول من الأقطان قصيرة التيلة، علاوة على توفير الخامات للمصانع المحلية ودخول مصر وسط الدول المنتجة لتلك النوعية من الأقطان، بحيث تتميز في الاقطان طويلة التيلة وقصيرة التيلة.

أشار أن مشروع تطوير مصانع الغزل، والنسيج الذى تقوده وزارة قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس سيعيد المجد مجددا لتلك الصناعة، من خلال عمليات تحديث وبناء مصانع جديدة في العديد من المواقع أبرزها المحلة وشبين وكفر الدوار ودمياط وحلوان، مشيرا لأهمية الاستفادة في الوقت نفسه من الماكينات القديمة في العديد من المصانع وتشغيلها.

وتتضمن خطة الدولة زراعة 150 ألف فدان من القطن قصير التيلة شرق العوينات وفى توشكى وفي بعض مناطق الضبعة خلال السنوات المقبلة، ثم زيادتها لـ 600 ألف فدان وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع زراعة 2250 فدان خلال العام الجارى من خلال شركة مصر لحليج وتجارة الأقطان التابعة للقابضة للقطن والغزل، بالتنسيق مع وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتحت إشراف الدكتور سعيد عبد التواب، الخبير العالمى؛ لزراعة الأقطان في المناطق الصحراوية.