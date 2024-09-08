زوج يشكو استيلاء زوجته على مسكن الزوجية المقدر بـ 1.5 مليون جنيه

كتبت أسماء شلبي

أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهم زوجته بطرده من مسكن الزوجية المقدر بـ 1.5 مليون جنيه واستيلائها عليه، ليؤكد:" زوجتي شهرت بي، وألحقت بي أضرار مادية ومعنوية، ورفضت عقد الصلح".

وتابع الزوج:" زواجنا أستمر طوال عامين، لأكتشف بعد ذلك خداعها لي وتخطيطها للتخلص مني، لتطردني من منزلي بعد ولادتها طفلتي، وبدأت عائلتها في ملاحقتي بسبب طمعهم في أموالي، وطالبت بتعويض مالي منهم بعد تقديمي مستندات بسبب تزويرهم في أوراق رسمية، وإثباتي أن الإساءة من جانبها ".

وأضاف الزوج:" حرمت من رؤية طفلتي، ورغم كافة المحاولات للصلح رفضت رجوعي لها، مما دفعني لملاحقتها بدعوي نشوز، لإثبات خروجها عن طاعتي، لتتوعدني بالانتقام مني، والاستيلاء على حقوقي الشرعية، وقدمت مستندات وتقارير طبية لإثبات ما لحق بي من ضرر علي يديها".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.