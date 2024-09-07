5 مشروبات عشبية تساعدك على خسارة وزنك

كتبت إيناس البنا

يعمل تناول المشروبات العشبية على تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، ما يجعل حرق الدهون أسهل، ولجعل رحلتك أكثر سلاسة (وألذ)، إليك 5مشروبات عشبية يجب أن تفكر في إضافتها إلى روتينك وفقا لموقع هيلث سايد

ماء الليمون والعسل

ابدأ يومك بماء الليمون والعسل المنعش الذي يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، يساعد هذا المشروب المنعش على طرد السموم بينما يعمل العسل على تهدئة الهضم. إن احتساء هذا المشروب فور الاستيقاظ من النوم ينشط عملية التمثيل الغذائي ويحافظ على نشاطك. للحصول على نكهة إضافية، أضف بعض أوراق النعناع لتعزيز النكهة. هذا المشروب لذيذ للغاية ويدعم رحلة إنقاص الوزن.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر هو مشروبك المفضل لتعزيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون الزائدة، فهو غني بالكاتيكين، ويساعد على حرق الدهون بينما يمنحك الكافيين الخفيف دفعة ثابتة من الطاقة دون الشعور بالانهيار لاحقًا. استمتع بكوب دافئ مع عصرة ليمون بين الوجبات ودع هذا المشروب المهدئ يعمل سحره ويبقيك على المسار الصحيح طوال اليوم.

بذور الشمر

ماء الشمر هو وسيلة رائعة للتغلب على الانتفاخ ودعم فقدان الوزن، تساعد المركبات النباتية المضادة للأكسدة في الشمر والتي تسمى الأنيثول على طرد السموم والسوائل الزائدة، مما يقلل من احتباس الماء، ضع بذور الشمر المطحونة في الماء واتركها طوال الليل، صفي المشروب في الصباح واشربه قبل وجباتك، لا يساعد فقط على الهضم ولكنه يجعلك تشعر بالخفة والنشاط طوال اليوم.

ماء الكزبرة

جددي روتينك اليومي بماء الكزبرة، وهو مساعد بسيط وقوي في عملية الهضم، لتحضير هذا المشروب العشبي، اسحقي بذور الكزبرة واخلطيها بالماء وأوراق الكزبرة، احتفظي بالمزيج طوال الليل واشربيه أول شيء في الصباح للحصول على بداية منعشة، يعالج ماء الكزبرة الانتفاخ والغازات واحتباس الماء مع طرد السموم.

حليب الكركم

اختتم يومك بكوب من حليب الكركم الذي يساعد في إنقاص الوزن، مع إضافة القليل من الفلفل الأسود والقرفة، حيث يساعد الفلفل الأسود جسمك على امتصاص الكركمين من الكركم الذي يعمل على استقرار مستويات السكر في الدم، وتساعد القرفة في الحليب على موازنة مستويات الأنسولين. تعمل هذه المكونات معًا على تقليل احتمالية تخزين الدهون وتعزيز عملية التمثيل الغذائي الصحي.