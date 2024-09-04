لو عاوز تخس . حرق الدهون بـ5 نصائح سريعة

كتبت فاطمة ياسر

الحركة بركة والأكل الصحي نعمة.. مقولة يجب أن تعرفها إذا كنت تخطط للتخلص من الوزن الزائد، فتناول الأطعمة غير الصحية وعدم الحركة تعد من أبرز الأسباب المؤدية لزيادة الوزن.

قدمت الدكتورة آمال فتحي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب قصر العيني، بعض النصائح المهمة والصحية لزيادة حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد، ومنها:

نصائح لحرق الدهون

-زيادة الحركة

الحركة من أهم النصائح الهادفة لزيادة حرق دهون الجسم، والحصول علي وزن مثالي، وليس شرطا الذهاب للصالات الرياضية، ولكن يمكن القيام بأي نشاط بدني علي مدار اليوم كالمشي مثلا، فيقوم بتقضية الغرض.

-نظام غذائي صحي

يعد الحفاظ على توازن غذائي صحي أمر هام، فيساهم في القضاء والتخلص من الوزن الزائد، ولكن له بعض الضوابط، أهمها أن يكون الطعام غني بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وأيضا قليلة الدهون، مع ضرورة الإكثار من الخضراوات المطهية والسلطة الخضراء، والفواكه فهم كنز ملحوظ يساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد.

-أكثر من الألياف

إن زيادة كمية الألياف علي مدار اليوم تعد من الحيل الجيدة في الشعور بالشبع، بالإضافة إلي مساعتها في القضاء على الوزن الزائد، ولذا تناول البقوليات، والخضراوات والفواكه.

-النوم الصحي

تنظيم جدول النوم يعد من الحيل الصحية، والنوم المبكر والاستيقاظ المبكر يعد من أهم النصائح التي تعمل علي زيادة فرص حرق الدهون بالجسم، ولذا يجب النوم مدة لا تقل عن 7 ساعات.

-أكثر من السوائل

السوائل وخاصة الماء، تعد من أهم الأمور التي تساعد علي تشغيل أجهزة الجس بشكل فعال، وأيضا تساهم في تنظيم درجات الحرارة وتنقية الجسم من السموم، ولذا يجب الإكثار من تناول السوائل وخاصة الماء لترطيب الجسم.

