‫وزير الزراعة ومحافظ المنوفية يتفقدان جمعية الإصلاح الزراعى بالمصيلحة وميت خلف

كتبت أسماء نصار - المنوفية محمد فتحى

تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جمعيتي المصيلحة الزراعية وميت خلف للإصلاح الزراعي بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وتفقدا ايضا مشروع التسمين والحلاب والعشار وتحت العشار بمشروع مركزية المنوفية، المقام على مساحة فدان كامل، فضلا عن تفقد معرض السلع والمنتجات، الخاصة بمشروعات جمعيات الاصلاح الزراعي.

يأتي ذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة للمحافظة، لتفقد عدد من الأنشطة الزراعية، ضمن احتفالات عيد الفلاح، يرافقه اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ .

والتقى وزير الزراعة عدد من المزارعين، بالجمعيتين واستمع اليهم، والمشاكل التي تواجههم، مؤكدا ان الوزارة تقدم كافة سبل الدعم للمزارعين، وتعمل على علاج كافة المشاكل التي تواجههم على الفور.

واشار وزير الزراعة، الى انه يجرى حاليا العمل على تعديل قانون التعاونيات، للنهوض بالجمعيات الزراعية وتعميق دورها في خدمة المزارعين، وانه يجرى حاليا تطوير وتحديث الجمعيات الزراعية، لتليق بالمزارعين، وتقديم كافة الخدمات لهم، فضلا عن توفير كافة مستلزمات الانتاج الزراعي، والخدمات الارشادية.

واضاف أن الدولة تشجع المزارعين والعاملين بقطاع الزراعة والمرأة الريفية، لانشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقدم لهم كافة سبل الدعم، فضلا عن توفير التمويل اللازم، والميسر لهم، لافتا الى أهمية عودة القرية المنتجة، والاستفادة من الميزة النسبية بكل محافظة، وتحقيق القيمة المضافة.

وشدد فاروق على استغلال كافة الاصول غير المستغلة، لتحقق العائد الاقتصادي المناسب، لافتا الى أهمية اشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية، والمشاركة في رفع كفاءة الاصول، خاصة وان الدولة المصرية حريصة على تهيئة مناخ الاستثمار وتحسينه، بما يساهم في زيادة الدخل القومي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق التنمية.