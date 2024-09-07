وزير الزراعة يتفقد محصول القطن بأحد حقول المنوفية.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اليوم المهندس علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، بحضور اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أحمد أمان الله عضو الجمعية العامة لمنتجى القطن على مستوى المحافظة، جنى محصول القطن بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

رحب محافظ المنوفية بوزير الزراعة، مؤكداً على التعاون الدائم والمثمر مع وزارة الزراعة لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة وتعزيز منظومة الانتاج ودعم الفلاح ورعايته على كافة المستويات وتقديم كافة أوجه الدعم للنهوض والارتقاء بقطاع الزراعة بالمحافظة والذى يعد قطاعاً محورياً هاماً على رأس أولويات الدولة المصرية.