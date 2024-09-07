وزير الزراعة يتفقد الجمعية الزراعية بقرية المصلحة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اليوم المهندس علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، بحضور اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أحمد أمان الله عضو الجمعية العامة لمنتجى القطن على مستوى المحافظة،الجمعية الزراعية بقرية المصلحة بمحافظة المنوفية، خلال جولة مفاجئة .

وشدد المهندس علاء فاروق وزير الزراعة على توفير الأسمدة للفلاحين على كافة أنحاء الجمهورية وليست فقط محافظة.

وطالب وزير الزراعة الفلاحين بالحفاظ على الأراضى الزراعية ومنع التعدى على الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية .

مشيرا إلى أنه يتم تقديم كافة الدعم للفلاحين فى كافة الزراعات على مستوى الجمهورية، لزيادة الإنتاجية فى شتى أنواع المحاصيل، والزراعات الهامة .