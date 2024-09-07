‎لليوم الثانى.. إقبال كبير على معرض أهلا مدارس 2024 بمدينة نصر

كتب مدحت وهبة

‎ شهد معرض اهلا مدارس الرئيسيى 2024 ‎في أرض المعارض بمدينة نصر، لليوم الثانى، إقبالا كبيرا من المواطنين، اليوم السبت ، بعد افتتاحه رسميا، ويستمر حتى 20 سبتمبر الجاري، ويستقبل الجمهور يوميا الساعة 11 صباحاً حتى 10 مساء.

‎ويوفر نحو 200 عارضا المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار أقل من الأسواق بنسبة تصل إلى 30% حيث يتضمن المعرض جميع المستلزمات من "ملابس وأحذية وشنط مدرسية وزى مدرسي وكشاكيل وكراسات وأقلام وكل ما يلزم من أدوات بأسعار مخفضة كذلك كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن من خلال الشركات التابعة لوزارة التموين

‎وبدأ معرض أهلا مدارس 2024 الرئيسي بمدينة نصر فى استقبال الجمهور امس الجمعة، بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأرض المعارض في مدينة نصر.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ،قد افتتح نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء الخميس الماضى معرض أهلا مدارس 2024 الرئيسى بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بارض المعارض بمدينة نصر ويوفر العارضين المستلزمات المدرسية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى تصل الى 30%.



معرض أهلا مدارس 2024 بمدينة نصر



معرض أهلا مدارس 2024



معرض أهلا مدارس



معرض أهلا مدارس بمدينة نصر



معرض أهلا مدارس 2024 بمدينة نصر



معرض أهلا مدارس 2024 بمدينة نصر



