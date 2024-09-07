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‎لليوم الثانى.. إقبال كبير على معرض أهلا مدارس 2024 بمدينة نصر

السبت، 07 سبتمبر 2024 09:14 م
‎لليوم الثانى.. إقبال كبير على معرض أهلا مدارس 2024 بمدينة نصر معرض أهلا مدارس 2024 بمدينة نصر
كتب مدحت وهبة

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‎ شهد معرض اهلا مدارس الرئيسيى 2024 ‎في أرض المعارض بمدينة نصر، لليوم الثانى، إقبالا كبيرا من المواطنين، اليوم السبت ، بعد افتتاحه رسميا، ويستمر حتى 20 سبتمبر الجاري، ويستقبل الجمهور يوميا الساعة  11 صباحاً حتى 10 مساء.

‎ويوفر نحو 200 عارضا المستلزمات  المدرسية والسلع الغذائية بأسعار أقل من الأسواق بنسبة تصل إلى 30%  حيث يتضمن المعرض جميع المستلزمات من "ملابس وأحذية وشنط مدرسية وزى مدرسي وكشاكيل وكراسات وأقلام وكل ما يلزم من أدوات بأسعار مخفضة كذلك كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن من خلال الشركات التابعة لوزارة التموين

‎وبدأ معرض أهلا مدارس 2024 الرئيسي بمدينة نصر فى استقبال الجمهور امس الجمعة، بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأرض المعارض في مدينة نصر.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ،قد افتتح نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  مساء الخميس الماضى معرض أهلا مدارس 2024 الرئيسى بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بارض المعارض  بمدينة نصر ويوفر العارضين المستلزمات المدرسية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى  تصل الى 30%.

معرض أهلا مدارس 2024 بمدينة نصر (2)
معرض أهلا مدارس 2024 بمدينة نصر

 

معرض أهلا مدارس 2024 بمدينة نصر (3)
معرض أهلا مدارس 2024 
 
معرض أهلا مدارس 2024 بمدينة نصر (4)
معرض أهلا مدارس

 

معرض أهلا مدارس 2024 بمدينة نصر (5)
معرض أهلا مدارس  بمدينة نصر 

 

معرض أهلا مدارس 2024 بمدينة نصر (6)
معرض أهلا مدارس 2024 بمدينة نصر

 

معرض أهلا مدارس 2024 بمدينة نصر (1)
معرض أهلا مدارس 2024 بمدينة نصر


 







وزارة التموين

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