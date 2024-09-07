اليوم السابع
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وزير التموين يفتتح غدا معرض أهلا مدارس للشركة القابضة للصناعات الغذائية

السبت، 07 سبتمبر 2024 05:51 م
وزير التموين يفتتح غدا معرض أهلا مدارس للشركة القابضة للصناعات الغذائية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة
كتب مدحت وهبة

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يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة غدا الأحد معرض أهلاً مدارس التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بمنطقة السواح، بحضور اللواء علاج ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويوفر المعرض المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%..

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد افتتح نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مساء الخميس الماضى معرض أهلا مدارس 2024 الرئيسى بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر، ويوفر العارضين المستلزمات المدرسية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى تصل إلى 30%..

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تنظيم معرض "أهلا مدارس" الرئيسى بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر وإطلاق العديد من الخدمات الجديدة هذا العام، منها الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد تنفيذ نسبة خصم 50٪ على أسعار جميع الخدمات البريدية الداخلية فى معرض "أهلاً مدارس" فى القاهرة وجميع المحافظات، وتتضمن مجموعة من الخدمات "خدمة وصلها، والبريد السريع وخدمة Easy box، وذلك للعملاء من الأفراد بمناسبة بداية العام الدراسى الجديد، ويمكن الاستفادة من الخدمات المشار إليها من خلال زيارة جناح البريد المصرى داخل المعرض الرئيسى فى مدينة نصر وجميع المحافظات.







وزير التموين

معرض اهلا مدارس للشركة القابضة للصناعات الغذائية

معرض اهلا مدارس

تخفيضات معرض اهلاً مدارس 2024



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