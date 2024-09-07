اليوم السابع
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نقابة المهندسين تُجدد إعلانها عن حاجتها لشغل 5 وظائف.. تفاصيل

السبت، 07 سبتمبر 2024 11:57 ص
نقابة المهندسين تُجدد إعلانها عن حاجتها لشغل 5 وظائف.. تفاصيل نقابة المهندسين
كتبت آية دعبس

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جددت النقابة العامة للمهندسين، الإعلان عن حاجتها لشغل 5 وظائف الآتية طبقاً لـ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحتة التنفيذية، وأوضحت أن تلك الوظائف هي كالآتي:

1-مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة .

2- مستشار قانوني للعمل كمشرف عام على الإدارة القانونية.

3-  نائب مدير عام الإدارة المالية .

4- نائب مدير عام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

5- طبيب للعمل كمشرف عام مساعد بإدارة الرعاية الصحية .

وأشارت إلى ضرورة توافر عدد من الاشتراطات العامة، للتقدم لشغل تلك الوظائف، وهى:

1 - المؤهل المناسب للوظيفة المتقدم إليها.

2-  مدة الخبرة الكلية (17) سنة على الأقل في وظائف تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .

3-  ألا يقل السن عن 45 عاما عند تاريخ التقدم للوظيفة .

 

وتقدم الطلبات بإدارة الموارد البشرية خلال 15 يوما من تاريخه، على أن تكون مرفق بها السيرة الذاتية وصورة ( المؤهل - الرقم القومي - موقف التجنيد - صورة شخصية - فيش جنائي حديث - شهادة سلبية بتحليل المخدرات وكذلك تقديم مقترح لتطوير الإدارة وكذا بيانات بالإسهامات والإنجازات في المنشأة التي عمل بها المتقدم للوظائف سابقا.







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