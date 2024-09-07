محافظ الدقهلية: إزالة الإعلانات المخالفة بشارع بنك مصر لتشويهها المظهر الحضارى

الدقهلية شريف الديب

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، المحاسب محمد البدوى مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة، باستكمال أعمال إزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بشارع بنك مصر والتى تم البدء فى إزالتها أمس بسبب تشويهها المظهر الجمالى والحضارى لهذا الشارع، موجهاً بإعادة لوحات الإعلانات القديمة إلى أصحابها مع التزامهم بعدم تركيبها مرة أخرى والالتزام بالتصميم الموحد الذى تم إعداده وتوزيعه عليهم.

كما كلف محافظ الدقهلية، محمد أمين رئيس حى شرق المنصورة، بالبدء فى أعمال رفع كفاءة شارع بنك مصر وشن حملة نظافة مكبرة تشمل (رفع القمامة والمخلفات الصلبة وكنس الأتربة وغسيل الأرصفة ودهان البلدورات وأعمدة الإنارة العامة وصيانتها ووضع صناديق للقمامة بالشارع).

وأكد المحافظ، أن شارع بنك مصر يعد من أهم وأشهر الشوارع بمدينة المنصورة، لأنه يضم أفضل وأشهر الأطباء لذا وجب علينا تطويره.

وأوضح اللواء مرزوق، أنه تم إزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بشارع بنك مصر لتشويهها المظهر الجمالى والحضارى للشارع بسبب العشوائية فى تصميم الإعلان وتركيبها بصورة خاطئة، بالإضافة إلى تعريض حياة المواطنين للخطر حيث تلاحظ وجود عدد كبير من الإعلانات متهالكة وقد تسقط فى أى لحظة على المواطنين المارين بالشارع.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم وضع خطة متكاملة لصناعة هوية بصرية لمحافظة الدقهلية من خلال تطوير كافة الشوارع والميادين بمدن المحافظه من خلال إعداد تصاميم حضارية للميادين تحتوى على عراقة وتاريخ المحافظة حتى تعود المنصورة عروسا للنيل وتعود الدقهليه ككل أفضل محافظات الدلتا.



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