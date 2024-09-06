تعرف على قرارات محافظ الدقهلية للوحات الإعلانات بشارع بنك مصر والمخطط الجديد له

الدقهلية شريف الديب

أصدر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قراراً بإزالة كافة لوحات الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بشارع بنك مصر، والتى تم تصميمها ووضعها بشكل عشوائى وغير حضارى مما أدى إلى تشويه الصورة البصرية والحضارية لهذا الشارع الحيوي، وحفاظاً على أرواح المواطنين من سقوط بعض اللوحات الإعلانية المتهالكة.

وأوضح محافظ الدقهلية، بأنه تم تحديد نموذج حضارى موحد لكافة اللوحات الإعلانية مع مراعاة النسق الحضارى والمعمارى نظراً لأهمية هذا الشارع الذى يضم كوكبة من أفضل وأشهر الأطباء فى كافة التخصصات الطبية على مستوى محافظة الدقهلية، بل على مستوى محافظات مصر.

وأعلن " محافظ الدقهلية " عن فتح باب الترخيص لكافة الأطباء وغيرهم من أصحاب الأنشطة الإدارية والتجارية المختلفة الراغبين فى وضع لوحات إعلانية عن أسمائهم وأنشطتهم من خلال نموذج ترخيص وتصميم موحد تم إعداده من قبل إدارة الإعلانات بمحافظة الدقهلية بما يحفظ للأطباء وغيرهم حقهم فى الإعلان عن أنفسهم وعن أنشطتهم مع الالتزام باللوائح والأنظمة القانونية وبما يراعى الحق فى الحفاظ على الشكل والنسق الحضارى لمدينة المنصورة وتحسين الصورة البصرية للمواطنين وصناعة هوية بصرية للمدينة.

كما أوضح محافظ الدقهلية" بأن ترخيص اللوحات الإعلانية متاح لجميع الراغبين فى وضع لوحات إعلانية عن أنشطتهم دون اقتصار طباعة الإعلان وتركيبه على شركه إعلانية بعينها أو إلزام صاحب الإعلان بالتعامل مع شركه بعينها تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، على أن يتم الالتزام بالتصميم الموحد الذى تم إعداده وطريقة تركيب الإعلان، مشيراً إلى أنه سيتم وضع شاسيه موحد على كل عماره يتم وضع الإعلان بداخلها.

وأكد اللواء طارق مرزوق على أن المحافظة حريصة كل الحرص على تلبية مطالب كافة مواطنيها بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة وتطبيق القوانين واللوائح فى ظل بناء الرئيس عبدالفتاح السيسى للجمهورية الجديدة، ومن هذا المنطلق تم وضع خطة متكاملة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وصناعة هوية بصرية لمحافظة الدقهلية تليق بتاريخها العريق ومكانتها.

جاء ذلك فى إطار حرص محافظة الدقهلية على عودة المظهر الجمالى والحضارى لمدينة المنصورة وعودتها عروسا للنيل من خلال خطة تم إعدادها للحفاظ على النسق الحضارى لمدينة المنصورة وصناعة هوية بصرية لهذه المدينة التاريخية التى أصبحت اليوم عاصمة مصر الطبية.