لو ابنك عامل تقويم بأسنانه كيف تعتنى بها بشكل صحى.. استشارى يوضح

كتبت إيناس البنا

تعد العناية بتقويم الأسنان جزءًا حيويًا من الحفاظ على صحة الفم وجمال الابتسامة، حيث يلعب تقويم الأسنان دورًا مهمًا في تحسين توازن الأسنان وإصلاح التشوهات التي تؤثر على النطق والمضغ بل والمظهر العام، سواء كان الهدف من تقويم الأسنان هو تحسين المظهر الجمالي أو تصحيح المشاكل الصحية، فإن الالتزام بالعناية اليومية يُعد أساسياً لتحقيق أفضل النتائج.

أوضح الدكتور إبراهيم عبد المحسن إبراهيم استشارى طب الأسنان جامعة المنصورة، يساعد الحفاظ على روتين تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط للتخلص من بقايا الأطعمة التي قد تعلق بين التقويم، حيث يجب تنظيف أسنانك مرتين على الأقل يوميًا باستخدام فرشاة أسنان وبعد تناول الطعام خاصة خلال الفترة الأولى من تركيب التقويم.

كما يساعد الخيط الطبي على إزالة بقايا الطعام من بين الأسنان، وفي الأماكن التي لا تصل إليها الفرشاة بسهولة، استخدام الخيط الطبي بشكل يومي يقلل من خطر الإصابة بالتسوس وأمراض اللثة، كما يساعد غسول الفم في تقليل البكتيريا والحفاظ على رائحة الفم منعشة، يُفضل استخدام غسول يحتوي على الفلوريد لتعزيز قوة الأسنان.

وأضاف ضرورة تجنب بعض الأطعمة أثناء العناية بتقويم الأسنان، فيجب الابتعاد عن الأطعمة الصلبة مثل المكسرات والحلوى الصلبة، والأطعمة اللزجة مثل العلكة والكراميل، لأنها قد تؤدي إلى تلف الأسلاك، كما يُفضل تناول الأطعمة الطرية والمقطعة إلى قطع صغيرة لتسهيل المضغ والحفاظ على التقويم.

كما أن الزيارة المنتظمة للطبيب تعتبر أمر ضرورى لتعديل شكل التقويم وتغير مكان الأسلاك حسب توجيهات الطبيب، بجانب الزيارة المنتظمة كل 6 أشهر للتنظيف الأسنان بشكل عام للحفاظ على صحة الفم .

