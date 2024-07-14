هل طفلك يحتاج تقويم للأسنان؟ علامات هتقول لك

كتب - حسام الشقويرى

إذا كان طفلك يعاني من عدم محاذاة الأسنان أو عظام الفك، فلا داعي للقلق، فهذه حالات شائعة تصيب العديد من الأطفال في جميع أنحاء العالم، وفي الواقع، تؤثر الأسنان غير المنتظمة الناتجة عن سوء الإطباق على 56٪ من سكان العالم، دون اختلافات في الجنس، وتشير الأبحاث إلى أن هذه الحالة قد تسبب مشاكل مختلفة عند تناول الطعام أو الشراب أو التحدث وقد تؤثر أيضًا على الصحة النفسية للشخص، ويمكن إصلاح أو تصحيح عدم المحاذاة باستخدام تقويمات دائمة أو قابلة للإزالة، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

فوائد تقويم الأسنان

محاذاة الأسنان: تقويم الأسنان المعوجة أو غير المستقيمة.

تصحيح سوء الإطباق مثل العضة العلوية والسفلية والعضة المتقاطعة والعضة المفتوحة.

إغلاق الفجوات بين الأسنان أو إيجاد مساحة للأسنان المزدحمة.

سيؤدي محاذاة الفك إلى تحسين العضة العامة وبنية الوجه.

تحسين المضغ، والتحدث، والصحة الفموية بشكل عام.

تحسين مظهر الأسنان والابتسامة.

ويتم ارتداء التقويمات عادة بين سن 12 و16 عامًا، وبحلول ذلك الوقت، تكون الأسنان اللبنية قد تم استبدالها بالفعل بالأسنان الدائمة، ولكن عظام الفك"ما زالت تنمو.، و السن المناسب لتركيب تقويم الأسنان يتراوح عادة من 10 إلى 14 عامًا.

ويُنصح بهذا السن للأسباب التالية

لا يزال الأطفال في مرحلة النمو، وتصبح فكوكهم وأسنانهم أكثر استجابة للعلاج التقويمي.

لقد ظهرت معظم الأسنان الدائمة، مما يجعل تصحيح المحاذاة ومشاكل العض أسهل.

العظام تصبح أكثر قابلية للتشكيل ويمكن توجيهها بشكل أكثر فعالية.

إن التدخل المبكر قد يمنع ظهور مشاكل أكثر خطورة في وقت لاحق.

علامات تشير إلى أن طفلك يحتاج إلى تقويم الأسنان

لا يحتاج جميع الأطفال الذين يعانون من عدم انتظام الأسنان إلى تقويم الأسنان. ومع ذلك، من المهم معرفة متى تكون هناك حاجة إلى ذلك. تتضمن بعض العلامات الشائعة ما يلي:

الأسنان المتداخلة أو الملتوية.



فراغات ملحوظة بين الأسنان.



مشاكل مثل العضة الزائدة، أو العضة السفلية، أو العضة المتقاطعة، أو العضة المفتوحة.



صعوبة في الأكل بسبب عدم انتظام الأسنان.



مشاكل التوقيت مع فقدان الأسنان اللبنية.



الأسنان العلوية والسفلية التي لا تلتقي بشكل صحيح.

كيفية العناية بتقويم أسنانك؟

إذا كان طفلك قد حصل بالفعل على تقويم الأسنان، فتذكر أن العمل قد بدأ للتو. إن العناية بعد العلاج التقويمي هي واحدة من أهم الخطوات لتحقيق نتائج إيجابية.

نظف أسنانك جيدًا بعد كل وجبة واستخدم خيط الأسنان مرة واحدة على الأقل يوميًا لمنع تراكم البلاك.



ابتعد عن الأطعمة اللزجة أو الصلبة أو القابلة للمضغ والتي يمكن أن تلحق الضرر بتقويم الأسنان (مثل العلكة والحلوى الصلبة والفشار).



ضع الشمع على الأقواس والأسلاك التي تهيج الجزء الداخلي من الفم.



حضور جميع مواعيد تقويم الأسنان المقررة لإجراء التعديلات والمراقبة.



استخدم واقي الفم أثناء ممارسة الرياضة لحماية تقويم الأسنان والأسنان.



الالتزام بالإرشادات المحددة التي يقدمها أخصائي تقويم الأسنان فيما يتعلق بالأشرطة المطاطية، أو أغطية الرأس، أو الأجهزة الأخرى.



استخدم مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية إذا كنت تشعر بعدم الراحة بعد التعديلات.