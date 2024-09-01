5 عادات يومية تسبب الإصابة بالسرطان.. انقذ نفسك وتجنبها

كتبت إيناس البنا

السرطان مشكلة صحية عالمية تقتل الملايين من الناس كل عام، والوقاية منه أمر بالغ الأهمية منذ سن مبكرة، يمكن أن يصيب السرطان أي جزء من جسم الإنسان وأي شخص، ولكن ماذا يمكنك أن تفعل الآن للوقاية من السرطان؟ يمكنك تحديد العادات السيئة المرتبطة بخطر الإصابة بالسرطان وإجراء تغييرات على نمط حياتك.

عادات نمط الحياة المسببة للسرطان

إليك عادات حياتية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وفقًا لموقع هيلث سايد

التدخين

التدخين هو السبب الأول للسرطان والذي يؤدي في المقام الأول إلى سرطان الرئة، حسب جمعية الرئة الأمريكية فأن التدخين يسبب 90 % من سرطان الرئة، فالمواد المسرطنة الموجودة في السجائر تتلف أنسجة وخلايا الرئة، مما يؤدي إلى السرطان.

اللحوم المصنعة

يُنظر إلى الإفراط في تناول اللحوم المصنعة أو اللحوم الحمراء على أنها عادات تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وقد ربطت منظمة الصحة العالمية بين الإفراط في تناول اللحوم الحمراء وسرطان القولون والمستقيم، كما وجدت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية ارتباطًا بين سرطان المعدة.

تناول الكثير من الوجبات السريعة

من بين العادات غير الصحية التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، يعد تناول الوجبات السريعة بشكل منتظم أحد هذه العادات، حيث يزيد تناول الوجبات السريعة بشكل معتاد من خطر الإصابة بسرطان المعدة، ويُنصح بالحد من تناول الوجبات السريعة لتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

عدم ممارسة الرياضة

الخمول البدني وعدم ممارسة الرياضة بشكل يومي قد يؤدي إلى السمنة والتي تعد في حد ذاتها عامل خطر للإصابة بالسرطان، وقد أشارت الدراسات إلى أن البقاء نشطًا بدنيًا يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان الأمعاء وسرطان الثدي.

نقص فيتامين د

تشمل عادات نمط الحياة المسببة للسرطان أيضًا عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين د. ووفقًا لموقع Science Direct، فإن فيتامين د يظهر تأثيرات مضادة للسرطان على الجسم، ويرتبط نقص فيتامين د بالعديد من أنواع السرطان بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي.

