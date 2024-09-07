توصيات عاجلة من مركز المناخ لمزارعى البطاطس.. تعرف عليها

كتبت ـ أسماء نصار

حدد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عددا من التوصيات والقرارات الزراعية "الأساسية" الواجب اتباعها لـ مزارعى البطاطس.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- الانتهاء من زراعة العروة النيلية المبكرة "المنيا - منوف – النوبارية - نكلا البحيرة "والبدء في إعداد الأرض لزراعة العروة الشتوية في باقي المناطق بتقاوي الكسر المحلي.

2- التأكد تماماً من صلاحية التقاوي للزراعة وخاصة أن المزارعين في هذه المناطق يقومون فى الغالب بكسر تقاويهم من ناتج العروة الصيفية السابقة "بدون فحص فني متخصص" حيث تمثل التقاوي أهم بند من بنود نجاح الموسم الزراعي. لذلك يجب إجراء فحص دقيق لهذه التقاوي قبل الزراعة "نظرا لوجود مشاكل أثناء الموسم الصيفي الماضي فى انتشار بعض الأمراض التي قد تنتقل إلى العروة الجديدة مثل مرض التفاف الأوراق الفيروسي الخطير ومرضي الندوة المبكرة والمتأخرة" وعند اكتشاف اى خلل فى التقاوي يمنع زراعتها تماماً.

3-تتوقف كمية التقاوي اللازمة للفدان على الصنف المنزرع وحجم التقاوي المستخدمة والتخطيط ومسافات الزراعة وعموما يحتاج الفدان إلى حوالي 1300- 1500 كيلو جرام لزراعة العروة النيلية.

4- يتم خروج التقاوي من الثلاجة قبل الزراعة بحوالي أسبوعين وتنقل إلى مكان مظلل.

5- توضع في مكان جيد التهوية ومظلل وغير متعرض للضوء المباشر أو تيارات الهواء القوية لعملية الاستنبات.

6- فى حالة وجود مشاكل فى الأرض التى سيزرع بها البطاطس يفضل معاملة التقاوي بمعدل 1.5-2 كجم مبيد / طن تقاوي.

7- يفضل معاملة التقاوي بالمخصبات الحيوية وخاصة عند الزراعة قبل فترة استنبات مناسبة بحيث يضاف المخصب قبل الزراعة مباشرة – بعد وضع التقاوي فى وسط الخط ثم التغطية بالتربة قبل جفاف المخصب على التقاوي.