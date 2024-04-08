هل يتم تصفية عرض البطاطس قبل الحصاد؟.. مركز المناخ يجيب

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن بعض مزارعي البطاطس يشتكون من أن التحجيم ضعيف إلى ضعيف جداً، ويتساءلون هل يتركون العرش حتى يوم التقليع أم تتم تصفيته.

أوضح فهيم أن تصفية العرش فى نهاية عمر البطاطس معناها أن النبات "يسرع" من توجيه السكريات والنشا والمواد المالئة للدرنات بطريقة أسرع بكتير من وجود عرش أخضر حتى نهاية العمر وهذا المنهج يستخدمه كل منتجي البطاطس الكبار قبل الحصاد مباشرة ويسمى بالإنجليزية Haulm destruction before harvesting و يؤدي الى تصلب قشرة الدرنة .

أضاف فهيم أن تصفية العرش فى العروة الصيفية التى يتم كسر التقاوي منها يقلل كثيرًا الاصابات بالامراض الفيروسية والفطرية والبكتيرية وخاصة الريزكونيا التى تسبب اعفان درنات والندوات البدرية والمتأخرة وغيرها مشيرًا الى أن هذا النمو الغزير غير مرغوب واكرر غير مرغوب بعد 110 يوم من الزراعة لان النبات يستهلك طاقته فى بناء عرش جديد وعلى حساب بناء محصوله من الدرنات .