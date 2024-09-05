مركز المناخ: طقس سبتمبر يدعم بدء زراعة العروة الجديدة

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك نفحة خريفية بدأت خلال هذه الفترة، داعمة لبداية زراعة العروة الجديدة وشتل الخضر والفاكهة وزراعة الورقيات.

وأضاف فهيم، أن مناخ سبتمبر مختلف عن الصيف رغم أن تداعيات ظاهرة النينو مستمرة مع توقع بداية خريفية مختلفة وخلال نهاية الثلث الأول من هذا الشهر يكون موعد عيد الفلاح المصري، والذي يوافق إصدار قانون الإصلاح الزراعي عام 1952.

وخلال بداية الثلث الثاني من هذا الشهر سينتهي شهر مسرى ويبدأ شهر توت في 11 سبتمبر ومعه تبدأ السنة الزراعية المصرية الجديدة و في 23 سبتمبر سيكون موعد انتهاء فصل الصيف رسمياً وفلكياً وبداية فصل الخريف وايذاناً بالتحول المناخي الثالث "صيف – خريف".

وهناك 10 مظاهر مناخية سوف تبدأ في الظهور والتعمق خلال سبتمبر وهى انخفاض مستوى أشعة الشمس نهاراً وانكسار حرارة الليل وزيادة فروق الحرارة بين النهار والليل، وزيادة التذبذبات الحرارية بين أيامه ورطوبة نهاره، وبداية ظهور السحب شمالاً، وزيادة نقطة الندى، وتكون الشبورة المائية بحري، وزيادة سرعات الرياح وتتغير اتجاهاته، ومناوشات الأمطار المبكرة في منتصف الشهر.