تعرف على نصائح مركز المناخ للمزارعين بالموسم الجديد

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الأجواء الآن مناسبة لبداية التجهيز لزراعة العروة النيلية / الخريفية / الشتوية المبكرة من المحاصيل الحقلية والخضر وشتل الفاكهة.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم النصائح الواجب اتباعها فى الموسم الزراعى الجديد:



1- الذرة النيلية "الصيفية المتأخرة": الاستعداد للحشد لأن ذلك موسم فورانها .

2- البطاطس النيلي: الاستعداد بالتسميد المتوازن والابتعاد عن اليوريا خصوصا في الفترات الأولى.

3- الفاصوليا النيلي قبلي وبحري: الاستعداد التام لأمراض التربة وذبابة الفاصوليا والحشرات الثاقبة الماصة.

4- البسلة البدرية بحرى: الاستعداد بمحفزات النمو خاصة السيتوكينينات.

5- مشاتل البصل السبعيني قبلي: الاستعداد لنقص الفسفور والبوتاسيوم "احتراق أطراف الأوراق للشتلات ".

6- الجزر: إضافة جرعة أزوت تنشيطية مع التجهيز.

7- البصل الأخضر المزروع بالبذرة: الاستعداد بمحفزات النمو لعلاج ضعف الإنبات والنمو في المراحل الأولى.

8 - شتل وتطعيم الفاكهة: التطهير للشتلات ومناطق التطعيم مهم جدا ضد فطريات الجروح لأن الرطوبة عالية جداً.

9 - شتل الخضر النيلية: الطماطم والفلفل والباذنجان مع الاستعداد التام بمحفزات التجذير "السيتوكينينات " والري المرحلي.

10 - زراعة القرعيات "الخيار والكوسة": الاستعداد لحماية الزرع من الحشرات الثاقبة الماصة.

11- شتل الكرنب: تطهير الشتلات هام جدا.