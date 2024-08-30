تعرف على نصائح مركز المناخ للمزارعين بالموسم الجديد

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الأجواء الآن مناسبة لبداية التجهيز لزراعة العروة النيلية / الخريفية / الشتوية المبكرة من المحاصيل الحقلية والخضر وشتل الفاكهة.
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم النصائح الواجب اتباعها فى الموسم الزراعى الجديد:
1- الذرة النيلية "الصيفية المتأخرة": الاستعداد للحشد لأن ذلك موسم فورانها .
2- البطاطس النيلي: الاستعداد بالتسميد المتوازن والابتعاد عن اليوريا خصوصا في الفترات الأولى.
3- الفاصوليا النيلي قبلي وبحري: الاستعداد التام لأمراض التربة وذبابة الفاصوليا والحشرات الثاقبة الماصة.
4- البسلة البدرية بحرى: الاستعداد بمحفزات النمو خاصة السيتوكينينات.
5- مشاتل البصل السبعيني قبلي: الاستعداد لنقص الفسفور والبوتاسيوم "احتراق أطراف الأوراق للشتلات ".
6- الجزر: إضافة جرعة أزوت تنشيطية مع التجهيز.
7- البصل الأخضر المزروع بالبذرة: الاستعداد بمحفزات النمو لعلاج ضعف الإنبات والنمو في المراحل الأولى.
8 - شتل وتطعيم الفاكهة: التطهير للشتلات ومناطق التطعيم مهم جدا ضد فطريات الجروح لأن الرطوبة عالية جداً.
9 - شتل الخضر النيلية: الطماطم والفلفل والباذنجان مع الاستعداد التام بمحفزات التجذير "السيتوكينينات " والري المرحلي.
10 - زراعة القرعيات "الخيار والكوسة": الاستعداد لحماية الزرع من الحشرات الثاقبة الماصة.
11- شتل الكرنب: تطهير الشتلات هام جدا.
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