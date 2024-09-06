فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية الأزهرية الأسبوع المقبل

كتب لؤى على

تستعد جامعة الأزهر عن إعلان فتح تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بكلياتها للعام الدراسى 2024-2025، حيث من المتوقع فتح باب التسجيل مطلع الأسبوع القادم، بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثانى، وكان قد انفرد "اليوم السابع" بنشر الكليات والشعب المضافة للتنسيق هذا العام.

وحصل "اليوم السابع" على القائمة الكاملة للكليات المضافة لدليل كليات جامعة الأزهر، وذلك على النحو الآتى:

- "تعديل اسم" التربية بالقاهرة شعبة الخدمة الاجتماعية انتظــام إلى كلية الخدمة الاجتماعية بنين بالخانكة انتظام.

- "تعديل اسم" التربية بنين تفهنا الأشراف دقهلية شعبة الخدمة الاجتماعية انتظــام إلى كلية الخدمة الاجتماعية بنين بالخانكة فصول تفهنا الأشراف انتظام.

- "تعديل اسم" الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والإعلام انتظــام إلى كلية الإعلام بنات القاهرة انتظام.

- إضافة رغبة جديدة باسم كلية اللغة العربية بنين جرجا شعبة التاريخ والحضارة انتظام وإضافتها ضمن رغبات "علمي وأدبي بنين قبلي".

- إضافة رغبة جديدة باسم اللغات والترجمة القاهرة قسم الدراسات الإسلامية باللغة الصينية انتظــام وإضافتها ضمن رغبات علمي وأدبي بنين منطقة القاهرة و بحري وقبلي.

- إضافة رغبة جديدة باسم كلية العلوم بنات القاهرة فصول أسيوط انتظام وإضافتها ضمن رغبات "علمي بنات منطقة القاهرة وبحري وقبلي".

- إضافة رغبة جديدة باسم كلية التربية بنات القاهرة شعبة التربية الفنية انتظام وإضافتها ضمن رغبات "علمي وأدبي بنات منطقة القاهرة وبحري وقبلي".

- إضافة رغبة جديدة باسم كلية التربية بنات القاهرة شعبة التربية الخاصة انتظام وإضافتها ضمن رغبات "علمي وأدبي بنات منطقة القاهرة وبحري".

- إضافة رغبة جديدة باسم كلية التربية بنين أسيوط شعبة التعليم الأساسي انتظام وإضافتها ضمن رغبات "علمي وأدبي بنين منطقة قبلي فقط".

- إضافة رغبة جديدة باسم كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة شعبة القراءات انتظام وإضافتها ضمن رغبات "علمي وأدبي بنات منطقة القاهرة وبحري وقبلي".