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الآن.. فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بجامعة الأزهر

السبت، 07 سبتمبر 2024 01:38 ص
الآن.. فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بجامعة الأزهر الثانوية الازهرية
كتب لؤى على

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فتحت بوابة الحكومة المصرية منذ قليل باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الناجحين بالدورين الأول والثانى، عبر بوابة الحكومة المصرية.

للدخول لموقع التنسيق اضغط هنا
https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspx

وكان قد صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء العمل بمكاتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر بداية من يوم السبت القادم الموافق 7 من سبتمبر وحتى يوم الخميس الموافق 12 من سبتمبر 2024م.

وأوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن التسجيل متاح للطلبة الناجحين في الدور الأول للثانوية الأزهرية للعام الحالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤م، وأن التسجيل لطلبة الدور الثاني الذين تم اعتماد نتيجتهم اليوم سوف يكون متاحًا يوم الاثنين القادم الموافق  9 من سبتمبر.

وناشد مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني الطلاب والطالبات بالالتزام بتسجيل رغباتهم خلال الفترة المعلنة، وطالبهم بقراءة الدليل بعناية؛ لمعرفة التخصصات المختلفة بمختلف الكليات، وكذلك بتحري الدقة في كتابة الرغبات؛ حرصًا على مصلحة الطلاب.

هذا ويستطيع الطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال بوابة تنسيق الجامعات مصر الرقمية من خلال الرابط الآتي:
https://tansik.digital.gov.eg/application/

 

 







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