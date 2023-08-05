تنسيق الجامعات 2023.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات

بالتزامن مع انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والتى من المقرر أن يبدأ الطلاب فى تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى اليوم السبت، ينشر " اليوم السابع " رابط موقع التنسيق الإلكترونى عبر بوابة الحكومة المصرية، حيث يقوم الطلاب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل رغباتهم.

ويمكن للطلاب الدخول إلى رابط موقع التنسيق الإلكترونى من خلال الرابط التالى:

www.Tansik.Egypt.gov.eg

ويمكن للطلاب إدخال وتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى ، عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة ، بالإضافة إلى إتاحة تسجيل الرغبات من خلال الحاسب الآلى الشخصى للطلاب على مدار الـ 24 ساعة.

وانطلقت اليوم السبت، أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا والخاصة، حيث حدد الجدول الزمنى الذى أعلنه مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على أعمال مكتب التنسيق ، فتح موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الأول بداية من اليوم لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق وتستمر أعمال المرحلة حتى يوم الأربعاء المقبل .

وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالي 112240 طالب بالمرحلة الاولى للتنسيق .