اليوم.. آخر موعد للتقدم لبرنامج رواد وعلماء مصر

كتب ـ محمد صبحى

تنتهى اليوم السبت، فترة استيفاء نموذج إبداء الرغبة للالتحاق بالدفعة الثانية لبرنامج رواد وعلماء مصر المُقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أن مد فترة التقديم جاء بهدف إتاحة فرصة أكبر للجهات الحكومية للاستفادة القصوى من هذه الشراكة الدولية، والتي تهدف إلى تطوير الكوادر المصرية وتزويدها بالمهارات اللازمة للمُساهمة في بناء مُستقبل أفضل.

وللمزيد من المعلومات عن برنامج رواد وعلماء مصر برجاء زيارة الرابط التالي:

https://mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/USAID_Egyptian_Pioneers_EOI-announcment_blurb_c2.aspx

جدير بالذكر، أن برنامج رواد وعلماء مصر؛ يهدف إلى بناء قدرات الكوادر المصرية في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، من خلال توفير منح دراسية لبرامج الماجستير، ودراسات ما بعد الدكتوراه، ومجموعة من التدريبات قصيرة الأجل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.