اليوم السابع
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التعليم العالى: مد فترة التقدم لبرنامج رواد وعلماء مصر حتى 7 سبتمبر

الجمعة، 30 أغسطس 2024 11:23 ص
التعليم العالى: مد فترة التقدم لبرنامج رواد وعلماء مصر حتى 7 سبتمبر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
محمد صبحى

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة استيفاء نموذج إبداء الرغبة للالتحاق بالدفعة الثانية لبرنامج رواد وعلماء مصر المُقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حتى 7 سبتمبر 2024، حرصًا على إتاحة الفرصة أمام الراغبين في الالتحاق بالبرنامج.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مد فترة التقديم جاء بهدف إتاحة فرصة أكبر للجهات الحكومية للاستفادة القصوى من هذه الشراكة الدولية، والتي تهدف إلى تطوير الكوادر المصرية وتزويدها بالمهارات اللازمة للمُساهمة في بناء مُستقبل أفضل.

وللمزيد من المعلومات عن برنامج رواد وعلماء مصر برجاء زيارة الرابط التالي:

https://mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/USAID_Egyptian_Pioneers_EOI-announcment_blurb_c2.aspx

جدير بالذكر أن برنامج رواد وعلماء مصر؛ يهدف إلى بناء قدرات الكوادر المصرية في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، من خلال توفير منح دراسية لبرامج الماجستير، ودراسات ما بعد الدكتوراه، ومجموعة من التدريبات قصيرة الأجل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.







التعليم العالى

المنح الدراسية

ايمن عاشور

منح رواد العلماء




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