اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يوليو 2024 03:50 ص
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استمرار فتح باب التقدم لبرنامج رواد وعلماء مصر بالجامعة الأمريكية

الأربعاء، 17 يوليو 2024 03:00 ص
استمرار فتح باب التقدم لبرنامج رواد وعلماء مصر بالجامعة الأمريكية وزارة التعليم العالى
محمد صبحى

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تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق نموذج إبداء الرغبة للدفعة الثانية من برنامج رواد وعلماء مصر المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

 

ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات الكوادر المصرية في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، من خلال توفير فرص منح دراسية لبرامج الماجستير، ودراسات ما بعد الدكتوراة، ومجموعة من التدريبات قصيرة الأجل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

 

كما  يعتبر "نموذج إبداء رغبة الالتحاق بالبرنامج" للقطاع الحكومي شرطًا أساسيًا للانضمام للبرنامج من جميع الجهات الحكومية، والتي تشمل الوزارات المصرية والهيئات التابعة لها، والجامعات الحكومية والأهلية، ومراكز البحث العلمي، علمًا بأن آخر موعد للتقديم 31 أغسطس 2024.







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