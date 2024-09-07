المؤبد لعاطل ضبط أثناء محاولته الإتجار بالحشيش فى قفص محكمة جنايات شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب، بالسجن المؤبد لعاطل حاول الإتجار في الحشيش داخل قفص الاتهام بمحكمة جنايات شبرا الخيمة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8159 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1321 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمود ا م"، 25 سنة - عاطل، ومقيم شارع فرن الطحيوي من شارع أحمد عرابي عزبة أم بيومي - أول شبرا الخيمة، لأنه في يوم 8 / 5 / 2024، أحرز جوهراً مخدراً (الحشيش) بقصد الإتجار على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد العميد جمال عزب رئيس قسم ترحيلات شبرا الخيمة، أنه وعقب حضور المتهم من خارج المحكمة لحضور جلسة لقضية خاصة به وحال إدخاله لقفص الاتهام وبتفتيشه وقائيا عثر معه علي قطعة بنية اللون لجوهر الحشيش المخدر وعزي قصده الاتجار فيها بداخل القفص.