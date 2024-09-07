القبض على متهم بفك شفرات القنوات الفضائية فى البحيرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة عن ضبط (مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) لقيامه ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون، وبحوزته (78 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص").

ونجحت الجهود في ضبط (مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر"- كائن بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) لقيامه ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون، وبحوزته (49 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص"). وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق أرباح مادية.