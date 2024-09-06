هربت من النيران وحاصرتها الأدخنة.. تفاصيل مصرع سيدة بحريق عقار الإسكندرية

الإسكندرية أحمد الزغبي

تعرض البلوك رقم 9 بمساكن الصينية فى الورديان بمحافظة الإسكندرية اليوم الجمعة لحريق هائل، وسط تصاعد ألسنة اللهب ودخان كثيف غطى محيط العقار بالكامل، ما أدى إلى وفاة سيدة وإصابة 19 آخرين.

حاولت "هبة ف. خ ال"، 38 سنة، من سكان العقار الذى شهد الحريق الهرب إلى من الطابق الأول إلى الطابق الرابع بالعقار المنكوب، حتى وصلت إلى حمام إحدى الشقق، اختبأت بين الجدران، تنشد النجاة داخل الحمام، حيث واصلت قوات الحماية المدنية البحث عن سكان العقار بالكامل، وتبين غياب الساكنة وبالبحث عنها بعد هروبها داخل الحمام بأحد الشقق بالطابق الرابع لفظت أنفاسها الأخيرة بسبب كثافة دخان الحريق، وحملها رجال الإسعاف والحماية المدنية مستخدمين السلم الهيدروليكى لإنزالها داخل سيارة الإسعاف إلى مشرحة كوم الدكة.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة مينا البصل من تلقى بلاغًا إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بعقار بشارع صينية الورديان بدائرة القسم، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارتى الإسعاف إلى موقع البلاغ.

كشفت المعاينة نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الأول ومحل أحذية بالطابق الأرضى بعقار مأهول بالسكان، بسبب حدوث ماس كهربائى وتصاعد ألسنة النيران، ما تسبب فى إصابة 19 شخصا بحروق واختناقات وكسور، وجرى نقل 10 مصابين باختناقات إلى مستشفى رأس التين العام، ومصابين اثنين بحروق إلى المستشفى الأميرى الجامعى، ومصاب واحد باختناق إلى مستشفى كرموز، وكذلك 6 مصابين باختناقات العلاج فى سيارات الإسعاف التسع التى تواجدت فى موقع الحادث وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونجحت 5 سيارات إطفاء وسلم هيدلوكى فى السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للشقق والعقارات المجاورة، ويجرى عمليات التبريد، تحرر محضر بقسم شرطة مينا البصل بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.



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