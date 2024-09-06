وفاة سيدة و19 مصابا بحالات اختناق بحريق الورديان بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية ـ أحمد الزغبي

حالة وفاة وارتفاع عدد ضحايا الحريق الذي نشب بشقة ومحل أحذية بعقار بمنطقة الورديان بحي غرب الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، إلى 19 مصابًا بحروق واختناقات وكسور، وجرى نقل 10 مصابين باختناقات إلى مستشفى رأس التين العام، ومصابين اثنين بحروق إلى المستشفى الأميري الجامعي، ومصاب واحد باختناق إلى مستشفى كرموز ،وكذلك 6 مصابين باختناقات العلاج في سيارات الإسعاف التسع التي تواجدت في موقع الحادث وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة مينا البصل من تلقى بلاغًا إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بعقار بشارع صينية الورديان بدائرة القسم، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارتي الإسعاف إلى موقع البلاغ.

كشفت المعاينة نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الأول ومحل أحذية بالطابق الأرضي بعقار مأهول بالسكان، بسبب حدوث ماس كهربائي وتصاعد ألسنة النيران.

ونجحت 5 سيارات إطفاء وسلم هيدلوكي في السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للشقق والعقارات المجاورة، ويجري عمليات التبريد،تحرر محضر بقسم شرطة مينا البصل بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.



جانب من الحريق



جانب من الحريق



جانب من الحريق



جانب من الحريق