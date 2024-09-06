حريق يلتهم محل أحذية ومخزن في الورديان بالإسكندرية ..فيديو وصور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة الصينية في الورديان التابعه لحي غرب الإسكندرية ،اندلاع حريق في شقة سكنية ومحل أحذية بعقار بمنطقة الورديان بحي غرب الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران.

تلقى قسم شرطة مينا البصل، بلاغًا يفيد نشوب حريق بعقار بشارع صينية الورديان بدائرة القسم، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الأول ومحل أحذية بالطابق الأرضي بعقار مكون من 5 طوابق، مأهول بالسكان، وتصاعد ألسنة النيران وجاري السيطرة عليها.

وتواصل 5 سيارات إطفاء عملية السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للشقق والعقارات المجاورة، فيما يتواجد بموقع الحادث سيارتي إسعاف تحسبًا لوجود مصابين ،تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وجاري علي جهات التحقيق.



جانب من الحريق



جانب من الحريق



جانب من الحريق



جانب من الحريق



جانب من الحريق