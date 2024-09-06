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نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب 2024.. موقع التنسيق للطلاب: ترقبوا النتائج

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 10:01 ص
نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب 2024.. موقع التنسيق للطلاب: ترقبوا النتائج التنسيق - تسجيل الرغبات
كتب ـ محمد صبحى

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يتساءل طلاب تنسيق الجامعات عن موعد نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية وذلك بعد غلق باب التقدم بموقع التنسيق مساء يوم الأربعاء الماضى.

فيما أعلن موقع التنسيق الالكترونى للطلاب: ترقبوا إعلان النتيجة، ويتاح للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الموقع الإلكترونى.

وكان مكتب التنسيق، أكد أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بالرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى ضمن أعمال مرحلة تقليل الاغتراب حوالى 60 ألف طالب وطالبة من تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، مشيرا إلى أن مكتب التنسيق سيبدأ فى أعمال فرز الرغبات التي سجلها الطلاب تمهيدا لإعلان النتيجة إلكترونيا عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

وأوضح مكتب التنسيق، أنه سيتم العمل فى مرحلة تقليل الاغتراب وفقا للضوابط التي اقرها المجلس الأعلى للجامعات  حيث تعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثي، وأن يكون التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.


وأشار مكتب التنسيق إلى أنه من المقرر أن يتم إعلان النتيجة خلال أيام بموجب الانتهاء من أعمال فرز الرغبات، وتتاح النتيجة على موقع التنسيق الإلكترونى، وبعدها يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح النهائية للتوجه إلى الجامعة المرشح لها لاستكمال إجراءات القيد فى الجامعة.

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