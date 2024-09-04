مرحلة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق يهيب الطلاب بسرعة تسجيل الرغبات

محمد صبحى

أهاب السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات بطلاب تنسيق المرحلة الأولى والثانية بسرعة تسجيل الرغبات ضمن أعمال مرحلة تقليل الاغتراب التحويلات بين الكليات، والتحويلات بين المعاهد، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

يغلق موقع التنسيق الإلكترونى، مساء اليوم الأربعاء، باب تسجيل الرغبات ضمن أعمال مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية للتنسيق، وذلك بعد قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم بـ مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للثانوية العامة للقبول بـ الجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهى فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الجاري، بدلا من مساء أمس الثلاثاء، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتقليل الاغتراب حتى الآن.



ويمكن للطلاب التقديم بمرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وذلك من خلال الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg



ويُتاح للطلاب تقليل الاغتراب من خلال معامل الحاسب الآلى المُتاحة بكافة الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق؛ لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني، كما يتاح للطلاب إدخال رغباتهم لتقليل الاغتراب من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة.



وعلى أبنائنا الطلاب استغلال فرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تقليل الاغتراب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر إيذانًا بانتهاء مرحلة تقليل الاغتراب.