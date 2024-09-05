60 ألف طالب وطالبة يسجلون بمرحلة تقليل الاغتراب

كتب محمد صبحى

انتهت أمس الأربعاء أعمال مرحلة تقليل الاغتراب "التحويلات بين الكليات " بالنسبة لطلاب تنسيق المرحلة الأولى والثانية، وذلك بعد انتهاء اليوم الإضافى لأعمال المرحلة الذى قرره الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فى إطار التيسير على طلاب الثانوية العامة.

وأكد مكتب التنسيق أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بالرغبات على موع التنسيق الإلكترونى ضمن أعمال مرحلة تقليل الاغتراب حوالى 60 ألف طالب وطالبة من تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، مشيرا إلى أن مكتب التنسيق سيبدأ فى أعمال فرز الرغبات التي سجلها الطلاب تمهيدا لإعلان النتيجة إلكترونيا عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

وأوضح مكتب التنسيق أنه سيتم العمل فى مرحلة تقليل الاغتراب وفقا للضوابط التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، حيث تعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثي، وأن يكون التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.