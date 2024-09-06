محافظ المنيا يتفقد مدرسة عبد العليم بك سمهان بعد رفع كفاءتها

المنيا- حسن عبد الغفار

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، مدرسة عبد العليم بك سمهان، التابعة لمجلس قروى كفر خزام بمركز ديرمواس، ضمن جولة لزيارة عدد من مواقع العمل فى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للارتقاء بمستويات الخدمات المقدمة لأهالي مدن وقرى المحافظة .

فى زيارة سابقة له، كان المحافظ قد تلقى شكوى من أهالي قرية كفر خزام من تردى حالة مدرسة عبد العليم بك سمهان الابتدائية وعدم ملائمتها لأداء مهمتها التعليمية على وجه أكمل، وعلى الفور وجه المحافظ بتنفيذ كافة مطالب الأهالي وأولياء أمور التلاميذ والانتهاء من كافة التجهيزات بالمدرسة استعداداً لبدء العام الدراسى الجديد .

وبعد أقل من شهر من زيارته الأولى ، قام اللواء كدوانى بجولة داخل فصول المدرسة ، للوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات اللازمة لرفع كفاءة المدرسة و جاهزيتها بعد الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لدورات المياه، وتزويد الفصول بالمقاعد، واستكمال أعمال الكهرباء لضمان إضاءة وتهوية ملائمة للتلاميذ، كما تم الانتهاء من أعمال الطلاء والنظافة لتهيئة بيئة تعليمية صحية ونظيفة.

وتضم مدرسة عبد العليم بك سمهان 7 فصول موزعة على دورين، بالإضافة إلى المكتبة، و معمل الحاسب الآلى، إلى جانب مكتبين إداريين.

رافق المحافظ فى الجولة، النائبة أميرة الحداد عضو مجلس النواب، والنائب طارق حسن عضو مجلس الشيوخ ،و المهندس محيى عبد الرحمن مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، والدكتور رجب قياتى رئيس المركز و مسؤولو التفتيش المالى و الادارى بالمحافظة .

