محافظة القاهرة تنظم غدا ملتقى توظيفى بمشاركة 19 شركة ومنصة

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة أن ملتقى التوظيف، يأتى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، ويعقد بمقر المعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية بمشاركة 19 شركة ومنصة، منوها إلى أن محافظة القاهرة تحرص على المساهمة فى مسئولية تشغيل الشباب، فى إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالنهوض بمستويات التشغيل كهدف استراتيجى، وكجزء من برنامج عمل الحكومة لتنفيذ محور التنمية الاقتصادية، كأحد محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، تسهم فى خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الإنتاج، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتنمية العنصر البشرى والتركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع العمل الحر وريادة الأعمال.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الحاجة ملحة للتطوير الذاتى لدى الشباب لمواكبة التغير السريع لسوق العمل، مشيرا إلى حرص محافظة القاهرة على التعاون والتنسيق المستمر مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى لتوفير فرص عمل للشباب تساهم فى تطوير قدرات الشباب.



وأضاف محافظ القاهرة، أن مصر تسعى لزيادة نسبة التوظيف إلى 42% بحلول عام 2030، وزيادة مشاركة النساء فى سوق العمل إلى 24%، مثمنا على دور المبادرات الهامة والفعالة التى تطلقها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مثل مبادرة "حياة كريمة " ومبادرة "بداية جديدة لتنمية الإنسان " فى إطار الاهتمام بمحور التدريب والتوظيف والتشغيل، ضمن محور بناء الإنسان، من أجل التيسير على الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة، وكذلك توفير فرص عمل للشباب من ذوى الهمم، عن طريق التنسيق بعقد ملتقيات توظيف كبرى تمنح فرصة كبيرة للراغبين فى التوظيف للحصول على التدريب التكنولوجى، والذى يقدم مجموعة من البرامج والتطبيقات المهمة لاستخدامها فى الحياة الوظيفية والاحتراف فى مختلف مجالات الحياة.