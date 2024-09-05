نائب محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة الإشغالات أمام محطة مترو حلوان

كتب سيد الخلفاوى

قاد أشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حملة لإعادة الانضباط ورفع الإشغالات بمحيط محطة مترو حلوان استجابة لشكاوى المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة وتحسين المظهر الحضاري و تحقيق السيولة المروري، وتنفيذا لعليمات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

وتمكنت الحملة من رفع وإزالة كل ما يشغل حرم الطريق العام وشملت الحملة رفع إشغالات بمحيط ميدان محطة مترو حلوان والشوارع المحيطة بها، كما تمكنت الحملة من إعادة الانضباط بالشارع ضمن خطة المرور علي كامل حي حلوان وتم إيداع المضبوطات بمخزن الحي .

وشدد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية استمرار الحملة المكبرة وبضرورة شن حملات يومية لفرض الانضباط وإحكام السيطرة علي المخالفين وانتظام حركة سير المواطنين والحركة المرورية بهدف الوصول لحل جذري لها وتحسين مستوي الخدمات المقدمة والعمل على تلبية طموحات المواطنين وتحقيق رضاهم وتفعيل دور مشرفي المربعات باستمرار بالمتابعة للحفاظ على كافة المكتسبات وتحقيق أفضل نتائج .

رافق نائب المحافظ خلال الحملة، الدكتور أحمد القزاز رئيس حى حلوان ومديري المتابعة الميدانية بالمنطقة والإشغالات والأجهزة المعنية وبمشاركة رئيس قطاع الجنوب ومساعد فرقة حلوان ، ومأمور قسم شرطة حلوان ونائب المأمور ورئيس مكتب شرطة المرافق و معاون مباحث حلوان والقوات الشرطية .



نائب المحافظ ورئيس الحى خلال الحملة



محطة مترو حلوان بعد رفع الاشغالات



محطة مترو حلوان